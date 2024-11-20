Somali'de Yerinden Edilenlerin Sayısı Artıyor

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MOGADİŞU, 20 Kasım (Xinhua) -- 2024 yılının ilk 10 ayında 427.000'den fazla kişi Somali içinde yerlerinden edildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) salı günü yaptığı açıklamada ajansın liderliğinde çalışan Koruma ve Çözüm İzleme Ağı'na göre çatışma ve güvensizlik nedeniyle ekim ayında yerinden edilme oranında önemli bir artış yaşanırken, yerlerinden edilenlerin özellikle Somali'nin güneyindeki Gedo, Bay ve Banadir bölgelerine akın etmesiyle iç göçte rekor sayılara ulaşıldı.

UNHCR, Somali'nin başkenti Mogadişu'da açıkladığı raporunda, son 17 yıldır ülke içinde yerinden edilme eğilimlerini izleyen Koruma ve Çözüm İzleme Ağı'nın verilerine atıfla sadece ekim ayında yaklaşık 66.000 kişinin yerinden edildiğini ve bu kişilerin 50.000'inin çatışma ve güvensizlik, 3.000'inin ise kuraklık ve sel gibi iklim kaynaklı şoklar nedeniyle yer değiştirdiğini açıkladı.

UNHCR'ye göre, yerinden edilen ailelerin en acil ihtiyaçları arasında gıda, barınma, su, geçim desteği ve sağlık hizmetleri yer alıyor.

BM ajansı, yetkililer ve ortaklarla işbirliği içinde, çatışma, güvensizlik ve iklim değişikliğinden etkilenen ülke içinde yerinden edilmiş savunmasız kişilere ve ev sahibi topluluklara kritik öneme sahip koruma yardımı sağlandığını söyledi.

Ajans, Somali hükümeti ve diğer ortaklarla işbirliği yaparak mülteciler, sığınmacılar, mülteci olarak geri dönenler ve yerinden edilmiş kişiler için kalıcı çözümler bulmanın en önemli önceliklerinden biri olmaya devam ettiğini kaydetti.