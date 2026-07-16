Somali: 15 Temmuz'da Türkiye'nin Yanındaydık - Son Dakika
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Somali: 15 Temmuz'da Türkiye'nin Yanındaydık

16.07.2026 09:53
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Somali Bakanı Nur, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminde tereddütsüz yanında olduklarını, dostluk ve kardeşliğin sorumluluk gerektirdiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkiler askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda güçleniyor.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, Somali'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ilk anlarından itibaren hiçbir tereddüt göstermeden Türkiye'nin yanında yer aldığını belirtti.

Nur, ABD merkezli X sosyal medya platformundan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkçe yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin demokrasisini ve bağımsızlığını korumak adına büyük bir fedakarlık sergileyerek tarihine altın harflerle yazılan bir destan ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk milletinin o gece gösterdiği cesaret ve kararlılığın yalnızca Türkiye için değil, tüm dost ve kardeş milletler için de ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Nur, Somali'nin yaşanan hain darbe girişiminin ilk anlarından itibaren Türkiye'nin yanında yer aldığını kaydetti.

Nur, "Somali olarak, yaşanan hain darbe girişiminin ilk anlarından itibaren hiçbir tereddüt göstermeden Türkiye'nin yanında yer aldık. Şartlar ne olursa olsun, dostluğun ve kardeşliğin gereğini yerine getirmenin bizim için bir tercih değil, sorumluluk olduğuna inandık." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Somali arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğinin aradan geçen 10 yılda daha da güçlendiğini vurgulayan Nur, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyor, gazilere minnet duygularımı ifade ediyor; Türk milletinin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda gelişimini sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji ve kalkınma alanlarında iki ülke arasında çeşitli işbirliği projeleri yürütülüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, 15 Temmuz, Güvenlik, Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali: 15 Temmuz'da Türkiye'nin Yanındaydık - Son Dakika

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