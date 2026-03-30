Somali Gemi Sicil Sistemi Kuruluyor

30.03.2026 00:32
Somali, bayraklı gemi sicil sistemi kurmak için önemli bir anlaşma imzaladı, denizcilik gelişiyor.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, Somali bayraklı gemi sicil sisteminin kurulmasına yönelik önemli bir mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdülkadir Mohamed Nur ile Somali Ship Register Limited Genel Müdürü Çağdaş Oykun Saltaş'ın katılımıyla imzalanan anlaşma kapsamında, Somali'ye ait gemi sicil sistemi kurulacak ve gemilerin Somali bayrağı altında faaliyet göstermesi sağlanacak.

Açıklamada, söz konusu adımın ülkenin denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik güçlü bir iradeyi ortaya koyduğu vurgulandı.

Bakan Abdülkadir Mohamed Nur, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu anlaşma, yatırım, istihdam ve verimlilik alanlarında yeni fırsatlar oluşturacak." ifadesini kullandı.

Özel sektörün tecrübesinden yararlanılmasının önemine işaret eden Bakan, "Özel sektörün uzmanlığından faydalanarak yeni yatırım kapıları açıyor, iş imkanları oluşturuyor ve verimliliği artırıyoruz." dedi.

Anlaşmanın stratejik önemine değinen Bakan, "Bu, yönetimi güçlendirmeye ve Somali'nin küresel denizcilik sektöründeki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan, girişimin sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirterek, "Bu girişimin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyeceğine ve Somali'yi güvenilir ve saygın bir denizcilik merkezi haline getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Bakan, "Ülkemiz için daha güçlü bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011 yılından bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken, savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Mogadişu, Güvenlik, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 00:53:21. #.0.5#
