Somali Ordusu Eş-Şebab'a Ağır Darbe Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Somali Ordusu Eş-Şebab'a Ağır Darbe Vurdu

27.06.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali ordusu, Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda 30'dan fazla militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Savunma Bakanlığı, Somali ordusunun ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı düzenlediği operasyonlarda 30'dan fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali ordusunun, ülkenin Orta Şabele bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, 24 Haziran'da Gayfo bölgesinde düzenlenen operasyonda, Eş-Şebab'a bağlı silahlı unsurların hedef alındığı, aralarında örgütün saha komutanlarının da bulunduğu çok sayıda militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

25 Haziran'da devam eden operasyonlarda ise Ruun İdris ve Cali Gaduud bölgelerinde örgüte ait mevzilerin vurulduğu kaydedilen açıklamada, operasyonlarda bazı militanların etkisiz hale getirildiği, örgüte ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, operasyonların son aşamasında 30'dan fazla Eş-Şebab mensubunun etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın imha edildiği kaydedildi.

Somali Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin ülkenin güvenliği ve istikrarını sağlamak, terör örgütünün faaliyetlerini sona erdirmek amacıyla operasyonlarını sürdüreceğini bildirdi.

Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, hükümet güçleri, siviller ve uluslararası barış gücü unsurlarına yönelik uzun yıllardır saldırılar düzenliyor. Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş kapsamlı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, Somali, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Ordusu Eş-Şebab'a Ağır Darbe Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum
Sokak çetelerine operasyon: 5’i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı
İzmir’de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama İzmir'de 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 tutuklama
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP’lilerle ilgili sessizliğini bozdu Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Silahı tutukluk yaptı Bakın kocasını neden öldürmek istemiş Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş
Erdoğan’dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

12:54
Galatasaray’da tarihi kongre Dursun Özbek, “En çok heyecanlandığım proje“ diyerek duyurdu
Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 12:58:26. #7.13#
SON DAKİKA: Somali Ordusu Eş-Şebab'a Ağır Darbe Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.