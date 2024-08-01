Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü son yolculuğuna uğurlandı

Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevliyken kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün cenazesi, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde defnedildi. Cenaze törenine şehidin ailesi, yetkililer ve yakınları katıldı. Ünlü, evli ve 3 çocuk babasıydı.

01.08.2024 18:58
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Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün cenazesi Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde toprağa verildi.

İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki Kümbet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ünlü'nün Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri bando eşliğinde uğurlandı.

Daha sonra şehit Ünlü'nün cenazesi, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Ali Çetin, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı.

Ünlü'nün evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali Türk Görev Kuvveti'nde görevli şehit Uzman Çavuş Seydi Ünlü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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