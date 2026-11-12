Somalili bebeğe yardım eden Türk hayırseverin vefatı bebeğin ailesini üzdü

MOGADİŞU/ MOHAMUD ISMAIL KULANE/ADAMA BAMBA - Somali'de doğuştan kalbinde delik bulunan 11 aylık Ramaz bebek, Türk doktorların ve hayırseverlerin desteğiyle İstanbul'da geçirdiği başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşurken tedavi sürecinde ailesine destek olan Nevzat Akbayır'ın vefatı, yaşanan mutluluğu gölgeledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan Hafsa Hasan Haşi'nin kızı Ramaz'ın kalbinde doğuştan delik bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık 6 ay doktorların takibinde tutulan bebeğin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Gündoğdu'nun girişimleri ve dönemin Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ın desteğiyle Türkiye'de tedavi edilmesi sağlandı.

Henüz 8 aylıkken İstanbul'a getirilen Ramaz, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. Numan Elibol tarafından ameliyat edildi.

Anne ve bebeğin Türkiye'deki ihtiyaçları ise hayırsever Nevzat Akbayır, yakın arkadaşı Muharrem Özlü ve gönüllüler tarafından karşılandı.

11 aylık Ramaz bebek, Türk doktorların desteğiyle İstanbul'da ameliyat edilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Ramaz bebek ve ailesi, tedavinin ardından Somali'ye dönerken hayırsever Akbayır, 31 Ekim'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Haberi alan Ramaz bebeğin ailesi büyük üzüntü yaşadı.

"Göz göre göre bu bebeği ölüme terk edemeyecektik"

Prof. Dr. Raşit Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun giderek kötüleştiğini ve Somali'de ameliyat edilemediğini belirterek "'Türkiye'ye götürelim.' dedik o zaman bu bebeği. Göz göre göre bu bebeği ölüme terk edemeyecektik." dedi.

Türkiye'deki tedavi için gerekli işlemlerin Büyükelçi Alper Aktaş'ın desteğiyle tamamlandığını aktaran Gündoğdu, ameliyatı üstlenen Prof. Dr. Numan Elibol'un, kendisine, "Madem siz araya girdiniz, ben de onu tedavi edeceğim. Ameliyatını ben üstleneceğim. Gelsin. O, sizin bana emanetiniz." dediğini aktardı.

Gündoğdu, anne ve bebeğin Türkiye'deki ihtiyaçlarını karşılayan Akbayır'ın Ramaz'la kendi torunu gibi ilgilendiğini söyledi.

Akbayır'ın 31 Ekim'de vefat ettiğini belirten Gündoğdu, aynı gün ailenin kendisine teşekkür etmek amacıyla hazırladığı akşam yemeğinde, bu acı haberi paylaşamadığını ifade etti.

Ramaz'ın annesi Hafsa Hasan Haşi de kızının tedavisine katkı sağlayanlara teşekkür ederek Akbayır'ın hastaneye gittikleri ilk günden Somali'ye döndükleri güne kadar kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Akbayır'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini dile getiren Haşi, "Üzüntüyle rahmetli olduğunu öğrenince birden şoke oldum. Allah ona rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

"Biz senin dedeniz diye söylüyordu"

Akbayır'ın yakın arkadaşı Muharrem Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Gündoğdu'nun kendilerini aramasının ardından anne ve bebeğe destek olmaya başladıklarını anlattı.

Bebeğin ameliyat öncesindeki ihtiyaçlarını karşıladıklarını, annesine konaklama imkanı sağladıklarını belirten Özlü, ameliyatın ardından kontrol sürecinde de aileye yardımcı olduklarını söyledi.

Akbayır'ın bebeği kendi torunu gibi gördüğünü anlatan Özlü, "'Biz senin dedeniz.' diye Hafsa Hanım'a söylüyordu, ikimiz için de. Öyle sohbet ediyordu. O da çok uğraştı gerçekten." dedi.

Bebeğin zaman zaman iş yerine getirildiğini belirten Özlü, Ramaz'ın oynarken kırdığı hesap makinesini de hatıra olarak sakladığını ifade etti.

"Nevzat Bey bu olayın mutlu bitmesine çok sevinmişti"

Akbayır'la 1973 yılından bu yana arkadaş olduklarını belirten Özlü, ani vefatının kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Özlü, "Nevzat Bey benim 1973'ten beri ticaret lisesinden sınıf arkadaşım. Beraber çalışıyoruz. İşte aniden vefat etti ama bize hatıra olarak bu olaya çok sevinmişti. Yani böyle mutlu bittiği için." diye konuştu.

Somalili annenin, ameliyatın ardından sağlığına kavuşan bebeğinin fotoğrafını Akbayır'a göndermek istediğini ancak buna fırsat bulamadığını aktaran Özlü, Haşi'nin, vefatının ardından Akbayır için hatim okuyacağını bildirdiğini söyledi.

Yardım taleplerine milliyet ayrımı yapmadan karşılık verdiklerini vurgulayan Özlü, "Hangi ülkeden olursa olsun Raşit Hoca aradı, ilgilenin dediği zaman biz zaten karar verdik ve ilgilendik." ifadelerini kullandı.

Özlü, iyiliklerin daha görünür olması gerektiğini belirterek "İyilikler var. Biz göremiyoruz. Görünür hale gelmesinde fayda var. Örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.