 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somalili Yetkililer Türkiye'nin Somali'nin Toprak Bütünlüğüne Vurgu Yaptığı Açıklamayı Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi

Somalili Yetkililer Türkiye'nin Somali'nin Toprak Bütünlüğüne Vurgu Yaptığı Açıklamayı Memnuniyetle Karşıladı

Somalili üst düzey yetkililer, Etiyopya-Somaliland anlaşması sonrası Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Somali Hükümeti, Türkiye'ye sarsılmaz desteği için teşekkür etti. Somali yetkililer, Türkiye'nin Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını takdirle karşıladıklarını belirtti. Etiyopya ve Somaliland arasında imzalanan anlaşma, bölgesel tansiyonu artırmış ve Arap Birliği ile Afrika Birliği tarafından kınanmıştı.

Somalili Yetkililer Türkiye\'nin Somali\'nin Toprak Bütünlüğüne Vurgu Yaptığı Açıklamayı Memnuniyetle Karşıladı
04.01.2024 - 20:51,
Abone Ol

Somalili üst düzey yetkililer, Etiyopya-Somaliland anlaşması sonrası Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Somali Hükümet Sözcüsü Farhan Jimale, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması sonrası, Türkiye'ye, Somali hükümetine sarsılmaz desteğinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

X'ten açıklama yapan Jimale, "Uluslararası hukuk doğrultusunda, Somali Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve birliğine bağlılığınızı ve desteğinizi takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Somali İçişleri Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün Etiyopya tarafından ihlal edildiği bir dönemde Türkiye'den gelen kardeşçe desteği memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, " Addis Ababa'nın yasa dışı şekilde Somaliland bölgesiyle mutabakat zaptı imzalaması sonrası Ankara, güçlü şekilde Somali'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yaptı." dedi.

"Muhtırayı endişeyle karşılıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bugün X platformunda yaptığı paylaşımda, "Etiyopya ve Somaliland arasında, Somali hükümetinin bilgisi ve rızası dışında, 1 Ocak 2024'te Addis Ababa'da imzalanan Ortaklık ve İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nı endişeyle karşılıyoruz." ifadesine yer vermişti.

Türkiye'nin, Somali'nin birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını tekrar teyit ettiğini belirten Keçeli, bu durumun uluslararası hukukun gereği olduğunu vurgulamıştı.

Etiyopya, hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da alevlendirmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland ile yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya, Türkiye, Somali, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somalili Yetkililer Türkiye'nin Somali'nin Toprak Bütünlüğüne Vurgu Yaptığı Açıklamayı Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika


21:21
Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
20:49
Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11
CHP lideri Özel'den 'Anayasa mitingi' çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01
İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52
Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39
Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11
ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı

Son Dakika
20:49 Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
19:47 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Filistin protestosu! Aracına kırmızı boya döktüler
19:11 CHP lideri Özel'den "Anayasa mitingi" çağrısı: 14 Ocak'ta herkesi Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz
19:01 İran'da 84 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi
18:52 Pakistan'ın Karaçi kentinde yangında 100'den fazla ev küle döndü
18:39 Kadıköy'de okul servisinin kaçırılma anı güvenlik kamerasında
18:11 ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
18:03 Ahmet Çakar, TFF Başkanı'nın şikayeti üzerine ifade verdi: Elimdeki CD Türk futbolunun namusunu değiştirecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 21:36:27. #1.12#
SON DAKİKA: Somalili Yetkililer Türkiye'nin Somali'nin Toprak Bütünlüğüne Vurgu Yaptığı Açıklamayı Memnuniyetle Karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement