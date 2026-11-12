Son Osmanlı kadısının arşivinden 92 fotoğraf, AKM'de ziyaretçiyle buluşacak - Son Dakika
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Son Osmanlı kadısının arşivinden 92 fotoğraf, AKM'de ziyaretçiyle buluşacak

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Kıbrıs'ın son Osmanlı kadısı Hacı Ali Rıfat Efendi ve oğluna ait cam negatif arşivinden 92 fotoğraf, 15-24 Kasım'da AKM Galeri'de ziyaretçilerle buluşacak. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin dijitalleştirdiği arşiv, Kıbrıs'ın kültürel tarihine görsel kaynak sunuyor.

Kıbrıs'ın son Osmanlı kadısı Hacı Ali Rıfat Efendi ve oğlu Ahmet Burhaneddin Kadızade'ye ait cam negatif arşivinden oluşan "Kıbrıs'ta Osmanlı İzleri" fotoğraf sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ziyaretçilerle buluşacak.

Kıbrıs'ın tarihi ve kültürel mirasına ışık tutan sergi, Osmanlı döneminden yaklaşık 92 fotoğrafı bir araya getiriyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ev sahipliğinde, Osmanlar Vakfı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kültür ve Turizm Bakanlığının paydaşlığında hazırlanan sergi, 15-24 Kasım tarihlerinde AKM Galeri'de gezilebilecek.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi tarafından dijitalleştirilen arşivdeki fotoğraflar, dönemin insanlarını, sokaklarını, mimarisini ve gündelik yaşamını belgeleyerek Kıbrıs'ın sosyal ve kültürel tarihine ilişkin görsel bir kaynak sunuyor.

Tarihi arşiv daha geniş kitlelerle buluşacak

Yıllar boyunca cam negatiflerde korunan görüntüler, Osmanlı döneminin adadaki izlerini ve Kıbrıs'ın toplumsal hafızasını fotoğraf kareleri üzerinden görünür kılıyor.

Kıbrıs'ta ziyaretçilerle buluşmasının ardından İstanbul'a taşınan sergi, adanın tarihsel kimliğini ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Kurumlar arası işbirliğiyle hazırlanan çalışma, tarihi fotoğrafların dijitalleştirilerek korunması ve kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önem taşıyor.

Kaynak: AA
Öğretmenler GünüKültür SanatBahçeşehirOsmanlıGüncelKıbrısAKMSon Dakika

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