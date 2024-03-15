Sonatrach, ENI ve Equinor ile petrol ve doğalgaz arama ve geliştirme faaliyetlerini canlandırmak için anlaşma imzaladı

CEZAYİR, 15 Mart (Xinhua) -- Cezayirli enerji devi Sonatrach, Cezayir'in güneyindeki petrol ve doğalgaz zengini bölgelerde arama ve geliştirme faaliyetlerini canlandırmak üzere İtalyan ENI ve Norveçli Equinor firmaları ile bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.
Sonatrach'tan Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada anlaşmanın önemi vurgulanarak, "tarafların ortaklıklarını güçlendirmeye ve işbirliklerini genişletmeye istekli" olduğu kaydedildi.
Açıklamada mutabakat zaptının, "İn Salah ve İn Amenas bölgelerindeki potansiyelin keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerinin mevcut tesislerle uyumlu olarak yeniden başlatılmasına yönelik bir çalışma programının" ana hatlarını çizdiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Sahra çölünün Cezayir'de kalan büyük düzlüklerinde yer alan İn Salah ve İn Amenas sözleşme alanlarında Aralık 1995 ve Haziran 1998 tarihlerinde imzalanan ortaklık sözleşmeleri kapsamında faaliyet gösteren Sonatrach ve ortakları arasında uzun süredir devam eden işbirliğine de dikkat çekildi.
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