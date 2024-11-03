Sonbaharda Çubuk Gölü Tabiat Parkı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alan Çubuk Gölü Tabiat Parkı, sonbahar aylarında da doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.
İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında sonbaharın güzellikleri yaşanıyor. Parkın doğal güzelliğine yel değirmenleri de ahenk katıyor.
Doğa tutkunları, piknik, mangal, balık tutma aktiviteleriyle keyifli vakitler geçiriyor.
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