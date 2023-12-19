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Sorgun'da Filistin ve Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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Sorgun'da Filistin ve Gazze yararına kermes düzenlendi

Sorgun'da Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Filistin ve Gazze halkı yararına kermes düzenlendi. Kermeste, veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve giyecekler satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir ise Filistin'e yardım olarak gönderilecek.

Sorgun\'da Filistin ve Gazze yararına kermes düzenlendi
19.12.2023 - 15:41,
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Sorgun'da Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Filistin ve Gazze halkı yararına kermes düzenledi.

Okul bahçesindeki kermeste, veliler tarafından hazırlanan yiyecek ve giyecekler satışa sunuldu.

Kermesi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, AA muhabirine, kermesten elde edilecek gelirin Filistin'e yardım olarak gönderileceğini söyledi.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşananların herkesi derinden yaraladığını ifade eden Öcal, "Yaşanan insanlık dramı karşısında az da olsa çare olur düşüncesiyle kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelir Halk Bankası'nda açılan Gazze hesabına yatırılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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