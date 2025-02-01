Sosyal Demokrat Mücadeleci Ayfer Atay 92 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sosyal Demokrat Mücadeleci Ayfer Atay 92 Yaşında Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan ve sosyal demokrasi mücadelesinin önemli isimlerinden Ayfer Atay, 92 yaşında vefat etti. Atay için yarın Beşiktaş Belediyesi önünde tören düzenlenecek.

01.02.2025 16:30  Güncelleme: 17:25
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(İSTANBUL)- 12 Eylül öncesinde Aytekin Kotil'in İstanbul Belediye Başkanı seçildiği dönemde yardımcılığını yapan, 80'li yıllarda da Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan, sosyal demokrat mücadelenin önemli isimlerinden Beşiktaş kongre üyesi Ayfer Atay, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Atay için yarın Beşiktaş Belediyesi önünde ve Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'nde tören düzenlenecek.

1977 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı seçilen CHP'li Aytekin Kotil'in yardımcılığını yapan, 12 Eylül darbesinin ardından da 1989 yılında Beşiktaş Belediye Başkanı olan Ayfer Atay, 91 yaşında vefat etti. Gençlik yıllarında futbol oynayan, Ortaköy Spor Kulübü başkanı olarak da görev yapan Ayfer Atay, aynı zamanda Beşiktaş Spor Kulübü kongre üyesiydi.

Sosyal demokrasi mücadelesinin önemli isimlerinden biri olarak bilinen Ayfer Atay için yarın 11.00'de Beşiktaş Belediyesi önünde tören düzenlenecek. Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camisi'inde kılınacak namazın ardından Ortaköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Halkçı ve demokrat belediyeciliğin ilk örneklerinden biri..."

Ayfer Atay'ın ölümü üzerine CHP Yerel yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de bir açıklama yaptı. Zeybek, "Beşiktaş Belediyesinin efsane başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin duayen isimlerinden Ayfer Atay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Halkçı ve demokrat belediyeciliğin ilk örneklerinden biri haline gelmiş olan değerli başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Beşiktaş Belediyesine ve örgütümüze başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Belediye Başkan vekili Rasim Şişman da "Beşiktaş'ımıza büyük emek veren, sosyal demokrasi mücadelesine ömrünü adayan kıymetli Başkanımız Ayfer Atay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun hizmetleri, idealleri ve Beşiktaş'a kattıkları daima hatırlanacak. Ailesine ve tüm komşularımıza başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

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