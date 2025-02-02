Sosyal Demokrat Mücadelede Önemli İsim: Ayfer Atay Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 12 Eylül öncesinde Aytekin Kotil'in İstanbul Belediye Başkanı seçildiği dönemde yardımcılığını yapan, 80'li yıllarda da Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan, sosyal demokrat mücadelenin önemli isimlerinden Beşiktaş kongre üyesi Ayfer Atay son yolculuğuna uğurlandı. Atay için Beşiktaş Belediyesi önünde düzenlenen törende konuşan CHP Genel başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Kamu kaynaklarının halktan yana kullanılması, israf ekonomisinden vazgeçilmesi, toplumun dar ve ekonomik anlamda dezavantajlı gruplarının desteklenmesi, bütün bunları yaparken de demokratik, laik cumhuriyetten asla ödün verilmemesi konularında öncü bir rol oynamış olan bir büyük belediye başkanımızı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz." dedi.

1977 seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanı seçilen CHP'li Aytekin Kotil'in yardımcılığını yapan, 12 Eylül darbesinin ardından da 1989 yılında Beşiktaş Belediye Başkanı olan Ayfer Atay, dün 91 yaşında vefat etmişti. Gençlik yıllarında futbol oynayan, Ortaköy Spor Kulübü başkanı olarak da görev yapan Ayfer Atay, aynı zamanda Beşiktaş Spor Kulübü kongre üyesiydi. Sosyal demokrat mücadelenin önemli isimlerinden Ayfer Atay, için ilk tören Beşiktaş Belediyesi önünde yapıldı. Törene Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, belediye çalışanları katıldı. Eşi Aynur Atay, helallik alınırken gözyaşlarını tutamadı.

Törende bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başsağlığı dileklerini iletti ve "1968 yılında başlayan halkçı, toplumcu, ilerici, kamucu belediyecilik anlayışını önce İstanbul Belediyesi'nde, 1980 sonrası Beşiktaş Belediyesi'nde etkin bir biçimiyle hayata geçirmiş ve bugün ulaştığımız toplumcu belediyecilik anlayışının kök salmasında derin izleri olan bir büyüğümüzü, Ayfer Başkanımızı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz." dedi. Zeybek şunları söyledi:

"Demokratik, laik cumhuriyetten asla ödün verilmemesi konularında öncü bir rol oynamış olan bir büyük belediye başkanımızı..."

"Belediyeler 150 yıldan fazladır bu toplumun hizmetinde. Ancak 1973 yılında, 1977 yılında Aytekin Kotil'le devam eden, Nurettin Sözen'in büyükşehir belediye başkanlığıyla yaygın bir hal alan belediyecilik anlayışımız bugün bütün Türkiye'de toplumun yüzde 65'i tarafından desteklenmekte ve kabul görmektedir. Tabii ki bu noktalara gelirken geçmişte özellikle kamu kaynaklarının halktan yana kullanılması israf ekonomisinden vazgeçilmesi, toplumun dar ve ekonomik anlamda dezavantajlı gruplarının desteklenmesi, bütün bunları yaparken de demokratik, laik cumhuriyetten asla ödün verilmemesi konularında öncü bir rol oynamış olan bir büyük belediye başkanımızı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in sevgi ve selamlarını burada bulunan tüm hazıruna iletirken Ayfer Atay'ın ve onun şahsında hizmet etmiş olan tüm belediye başkanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum. Sevgili başkanımızın manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Rıza Akpolat'ın taziye mesajını iletti

Dün de Silivri Cezaevi'ndeydim. Bu vesileyle tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'i, gazeteci dostlarımızı, siyasi partilerin genel başkanlarını ve Silivri'nin zindanlarında tutsak bulunan, haksız yere tutulan tüm dostlarımızı da ziyaret ettik. Onların da sevgi selamlarını ilettim. Rıza Başkanımız, Beşiktaş örgütümüze, belediye çalışanlarımıza ve Atay ailesine taziye mesajlarını iletti. Bir kez daha belediyemizin başı sağ olsun"

Ayfer Atay, Ortaköy Büyük Mecidiye Camiinde kılanan namazın ardından Ortaköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.