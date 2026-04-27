Sosyal Konut Politikası: Stratejik Bir Dönüşüm Aracı

27.04.2026 13:49
Türkiye'de sosyal konut, dar gelirli kesimlerin barınma ihtiyacını aşarak stratejik bir politika alanına dönüştü. TOKİ eliyle 1 milyon 750 bin konut inşa edilirken, 'Yüzyılın Konut Projesi' ile 500 bin yeni sosyal konut hedefleniyor. İstanbul, 1 milyon 235 bin başvuruyla en yüksek talebi oluşturuyor.

Türkiye'de sosyal konut meselesi, son yirmi yılda dar gelirli kesimlerin barınma ihtiyacından çıkarak stratejik bir başlığa dönüştü. TOKİ eliyle 2003'ten bu yana 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi ve yaklaşık 7 milyon vatandaş konut sahibi oldu. Bu ölçek, sosyal konutun geniş kitleleri etkileyen bir refah politikası olduğunu gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefleniyor. Projeye 8 milyon 840 bin başvuru yapıldı, 5 milyon 242 bini geçerli sayıldı. İstanbul, yaklaşık 1 milyon 235 bin başvuruyla en büyük talep havuzunu oluşturuyor. Bu nedenle İstanbul'da hane gelir sınırı yüksek belirlenmiş, 240 ay vade ve düşük peşinat gibi esnek ödeme planları sunulmuştur.

Sosyal konut politikaları, kira ve satış fiyatlarını dengeleyerek piyasa üzerinde regülasyon işlevi görüyor. Ayrıca inşaat sektörü aracılığıyla yaklaşık 300 sektörü harekete geçirerek ekonomik çarpan etkisi yaratıyor. İstanbul'da kentsel dönüşümle entegre yürütülen projeler, deprem riskine karşı afet risk azaltma stratejisi olarak da önem taşıyor. Bugüne kadar 1 milyon 218 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı.

Projelerde mahalle konakları, eğitim kurumları gibi sosyal donatılar yer alarak insan merkezli şehircilik anlayışı benimseniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde atılan temeller, bugünkü sosyal konut vizyonunun temelini oluşturuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un uygulayıcılığında projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor.

