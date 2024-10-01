Sosyal Medya Dolandırıcılığı: 44 Gözaltı

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ESKİŞEHİR merkezli 17 ilde sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kazanç vadederek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kurduğu 23 paravan şirketle, yatırım yapmak isteyenleri yaklaşık 2,5 milyar lira dolandırdığı ve elde edilen parayı kripto cüzdan hesaplarına transfer edip izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada yüksek kar vadeliyle dolandırıcılık şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin, sosyal medyaya verdikleri ilan ve reklamlarla yüksek kar vadedip dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Dolandırıcılık için 23 farklı paravan şirket kurduğu anlaşılan ve kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik, Eskişehir merkezli 17 şehirde şafak operasyonu düzenlenirken; 44 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri kişileri, oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamalarını gösteren belgelerle yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, paravan şirketler aracılığıyla banka hesaplarını kiraya veren şüphelilere aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

Soruşturma sürüyor.