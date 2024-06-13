Sosyal medya dolandırıcılığından iddianame hazırlandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Barış K. hakkında "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, O.İ. arkadaşı P.A.A'nın sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabında bir kişinin elinde 100 liralık banknotların bulunduğu para destesi görseli olan ve altında "Sadece 1-2 saat içerisinde borsa yatırımından kazandığım param, yapmak isteyenler bana yazın yönlendireceğim sizi." yazısını gördü.

Yakın arkadaşı ve aynı zamanda bir şirketler grubunun sahibi P.A.A'ya güvenen O.İ. uygulama üzerinden P.A.A'ya paylaşımıyla ilgili mesaj atarak, nasıl yatırım yapabileceğini sordu.

Arkadaşıyla yazıştığını düşünen O.İ, mesajda verilen telefon numarasını aradı, kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişiyle konuştuktan sonra 130 bin lirayı Barış K'nin hesabına havale etti.

Havale işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından O.İ. arkadaşı P.A.A'yı arayarak, kendisinin yönlendirdiği telefonla görüştüğünü ve borsa yatırımı için para gönderdiğini söyledi.

P.A.A'nın paylaşımları kendisinin yapmadığını hesabının ele geçirildiği ve paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini söylemesi üzerine, O.İ. dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine O.İ. borsada yüksek kar vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

"Müştekiden aldığı parayı bahis sitesindeki hesabına gönderdi"

Para transferinin gerçekleştiği hesabın sahibi olduğu tespit edilen Barış K. ifadesinde, Ocak 2022'de cezaevinden çıktıktan sonra banka kartlarını kredi puanı yükseltmesi amacıyla C.F. isimli arkadaşına verdiğini öne sürdü.

İddianamede, şüphelinin beyanlarının teyidi amacıyla bankalardan istenen yazılarda, Barış K. adına kayıtlı olan hesaba gelen paranın şüphelinin bir bahis sitesindeki üye hesabına gönderildiği tespitine yer verildi.

Müşteki O.İ'nin iletişim kurduğu telefon numarasının da HTS kayıtlarına göre "numara yönlendirme" vasıtasıyla değiştirildiği iletişim kurulan numaranın, M.B. isimli yabancı uyruklu kişiye ait olduğu belirtildi.

10 yıla kadar hapis istemi

Şüpheli Barış K'nin müştekinin takip ettiği P.A.A'nın Instagram hesabını çalarak paylaşım yaptığı, bunu müştekinin gördüğü ve iletişime geçtiği aktarılan iddianamede şunlar kaydedildi:

"Barış K'nin yatırım yapmak için kendi hesabına para yatırttığı, hesabına gelen parayı kendi adına açtığı bahis sitesindeki hesaba aktardığı, şüphelinin alınan ifadesinin hayatın akışına aykırı olup, kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli hakkında benzer suçtan soruşturma ve yargılama dosyalarının bulunduğu, beyanlarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu, somut olayla ilişiğini gösteren deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin atılı suçu işlediği tespit edilmiştir."

İddianamede, Barış K'nin, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.