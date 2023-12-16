Sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL ve Kocaeli'de eski eşine ait 2 işyerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüphelinin cep telefonları incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne

teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eşi Mehmet Bilir'e ait olan 2 işyerine ateş açılması sonrası, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından işyerlerini kurşunladıkları tespit edilen 5 şüpheli ile bu kişilerin azmettirdiği değerlendirilen Ece Ronay gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Söz konusu cihazlar incelenmek üzere siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.