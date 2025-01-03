Sosyal Medya Fenomeni Ferdi Gülezen Cezaevine Girdi

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, "konut dokunulmazlığı ihlali"ne ilişkin davada aldığı 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında konut dokunulmazlığı ihlali yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 6 ay hapse çarptırılan ve söz konusu hüküm Yargıtayca onanan "Kandıralı Ferdi" olarak bilinen sosyal medya fenomeni Ferdi Gülezen'in (28) ilçede olduğunu tespit etti.

Gülezen, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Gülezen, cezaevine teslim edildi.