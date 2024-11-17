Sosyal Medya Fenomenleri Arasında Silahlı Kavga

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(ANKARA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki " Sosyal medya fenomenleri" arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada Cansum Şener'in Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandığı, iki kişinin ise adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

Ankaraa Cumhuriyet Başsacılığı tarafından "Sosyal medya fenomenlerinin" silahlı kavgasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.11.2024 günü saat 20: 00 sıralarında Sincan İlçesi Plevne Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde Ç.Y., C.Ş. ve M.H. isimli şahıslar arasında meydana gelen silahla yaralama olayla ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, şüpheliler C.Ş. ve M.H. Cumhuriyet Başsavcılığımız'ın talimatı ile 16.11.2024 tarihinde, şüpheli Ç.Y. ise hastaneden taburcu olmasına müteakip 17.11.2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma aşamasında 'TikTok' isimli sosyal paylaşım sitesinde yayımlanan şiddet içerikli görüntüler ve haberlerle ilgili olarak kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız'ın talebi doğrultusunda Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca bahse konu olay anına ilişkin internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ifade ve sair adli işlemleri biten şüpheli C.Ş. sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmış, şüpheliler M.H. ve Ç.Y. hakkında ise konutunu terk etmemek ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirlerine hükmedilmiştir. Olaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle sürdürüldüğü, hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."