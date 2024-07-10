Sosyal medya fenomenlerinin sahte belge ve dolandırıcılık operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomenlerinin sahte belge ve dolandırıcılık operasyonunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüpheli, sahte belge düzenlemek, dolandırıcılık ve mal varlığının aklanması suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte belgelerle iş yeri açtırdığı, sahte faturalar keserek ticari faaliyetler yürüttüğü ve suç gelirini aklamak için hesap hareketlerini manipüle ettiği belirlendi. Operasyonda bir vergi müfettişi de usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

10.07.2024 16:21
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ile İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu 54 şüphelinin gözaltına alındığı "Kuyu-8" operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ankara'da 2 bin lira karşılığında sahte ustalık belgeleri düzenlendiği, bu belgelerin 20 bin lira karşılığında franchise olarak tabir edilen bayilere satıldığı, Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1,5 milyar TL olduğu, bu olağan akışa aykırı hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu ileri sürüldü.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik çalışma kapsamında 25 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 54 kişi gözaltına alındı.

Özelliği olmayan yumak iplerle gençleştirme işlemleri yapmışlar

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, sosyal medya fenomeni olarak bilinen ve ülke genelinde bayileriyle birlikte 50 güzellik salonu olan Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri belirlendi. Şüphelilerin, sahte CE belgeleri düzenleyerek herhangi bir UTS kaydı olmayan, yönetmeliklere aykırı ürettikleri güzellik merkezi cihazıyla ülke genelinde toplam 44 ayrı taksirle yaralama suçuna sebep oldukları, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 şikayetin yer aldığı, dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden akladığı kaydedildi. Şüpheliler ayrıca herhangi bir özelliği olmayan yumak ipler ile marketten alınan sıradan nemlendirici kremlere N.G. etiketi basarak kolajen ip tedavisi, gençleştirme ipi vb. adlar altında pazarlama yaptı ve müşterileri bu şekilde dolandırdı.

1,5 milyarlık hesap hareketi belirlendi, vergi müfettişi de gözaltına alındı

Emniyet kaynaklarına göre, franchaise anlaşması yapmak isteyen kişilerden isim hakkı adı altında yüksek meblağda para talebinde bulunulduğu ve ödemelerin banka kanalıyla değil, taşınır veya taşınmaz malların bedelsiz devri şeklinde yapıldığı, isim hakkı ödemesi olarak bedelsiz devralınan taşınır ve taşınmaz malların suçta iş birliği içerisinde olunan galerici ve emlakçılar üzerinden bedelsiz devir şeklinde gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Neslihan Güngen ve İnanç Güngen tarafından yönetilen şirketler arasında gerçeğe aykırı sözde ticari faaliyetlere konu sahte fatura kesildiği, şirketler arasında hesap hareketlerinin toplam hacminin 1.5 milyar TL olduğu, bu olağan akışa aykırı hareketliliğin suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik olduğu ileri sürüldü.

Bu süreçte fenomenlerin hesaplarının incelemeye alındığı, görevlendirilen bir vergi müfettişinin ise usulsüz işlem yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Çok sayıda ilaç, kozmetik ürün, epilasyon, bölgesel zayıflama cihazına el kondu

Öte yandan, eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda fişek, narkotik madde, yasadışı ilaç, kozmetik ürün, nakit para, epilasyon, popo kaldırma, bölgesel zayıflama, selülit cihazı, buhar makinası, sıkılaştırma cihazı, cilt bakım makinası, yağ parçalama vb. medikal cihazlara da el konuldu. Operasyonda ele geçen ürenler de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın için sergilendi.

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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