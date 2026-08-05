Sosyal Medya, Öğrenci Başarısını Olumsuz Etkiliyor

İtalya'da yapılan bir araştırmada, sosyal medyayı daha erken yaşta kullanmaya başlayan öğrencilerin, diğerlerine kıyasla, okuldaki bazı derslerde daha düşük performans gösterdiğine işaret edildi.

İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesinden araştırmacılar, çocukların erken yaşta sosyal medya kullanımının okulda gösterdikleri performansa etkisini inceledi.

Bu kapsamda araştırmacılar, 5 binin üzerinde İtalyan öğrencinin sosyal medya alışkanlıklarına ilişkin anketleri ve bu öğrencilerin matematik, İtalyanca ve İngilizce sınavlarındaki sonuçlarını analiz etti.

Buna göre, sınav sonuçları analiz edilen 13 ve 14 yaşındaki çocuklar arasında, ilk sosyal medya hesabını 11 ila 12 yaşında açanlar, en az 14 yaşına kadar bekleyenlere kıyasla sınavlarda daha düşük performans gösterdi.

Öte yandan araştırmada, matematik ve İtalyanca derslerinde performans farkı belirgin olmasına rağmen öğrencilerin, yabancı dil olarak öğrendikleri İngilizce üzerinde bir etki görülmediği kaydedildi. Bunun sebebinin ise sosyal medyada metinlerin veya diyalogların büyük kısmının İngilizce olması ve bu durumun, öğrencilere pratik sağlaması olabileceğine işaret edildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Marco Gui, söz konusu durumun oldukça karmaşık olduğunu belirterek "Araştırmamız, en azından ergenlik öncesi dönemde sosyal medya (kullanımının) sorunlu olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Çalışmanın sonuçları "Nature Human Behaviour" dergisinde yayımlandı.