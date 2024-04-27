Sosyal medya platformu X, Nkosi Zwelivelile Mandela'nın hesabını askıya aldı - Son Dakika
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Sosyal medya platformu X, Nkosi Zwelivelile Mandela'nın hesabını askıya aldı

Sosyal medya platformu X, Nkosi Zwelivelile Mandela\'nın hesabını askıya aldı

Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Mandela'nın Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek açıklamalarının ardından sosyal medya platformu X, hesabını askıya aldı. Mandela, Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmak için hazırlık yapan Uluslararası Özgürlük Filosu'na destek vermişti.

27.04.2024 17:31
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Sosyal medya platformu X, Nelson Mandela'nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela'nın hesabını "Uluslararası Özgürlük Filosu"na destek açıklamalarından sonra askıya aldı.

Gazze'ye insani yardım götürmek ve İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmak için hazırlık yapan Uluslararası Özgürlük Filosu'na desteğini açıklayan Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Mandela'nın hesabı, sosyal medya platformu X tarafından askıya alındı.

Mandela, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun 5. Konferansı'na katılmak ve Uluslararası Özgürlük Filosu'nun İstanbul'daki hazırlıklarına destek vermek için hafta başında İstanbul'a gelmişti.

Toplam 12 ülkeden çok sayıda sivil toplum kuruluşunca oluşturulan Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun basın toplantılarına da katılan Mandela, gerek X hesabından yaptığı paylaşımlarla gerek röportajlarla Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan filoya destek vermişti.

?Mandela, AA muhabirine de açıklamalarda bulunmuştu

Hesabın, Mandela'nın AA muhabirine yaptığı açıklamalardan sonra askıya alınması da dikkati çekti.

Mandela açıklamasında "Uluslararası Özgürlük Filosu" girişiminin önemini vurgulamıştı.

"Özgürlük Filosu"nun, aslında Uluslararası Adalet Divanının insani yardımın Gazze'ye serbestçe girmesine ve Filistinlilere ulaşmasına izin verilmesi gerektiğini belirten kararının uygulanması yönünde bir hareket olduğunu aktaran Mandela, kendisinin de bu özgürlük filosunun hedefine ulaşması, Gazze üzerindeki kuşatmayı ve ablukayı kırmasını sağlamak için çalıştığını dile getirmişti.

Kaynak: AA

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