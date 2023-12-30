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Sosyal Medya Türk Aile Yapısını Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Sosyal Medya Türk Aile Yapısını Olumsuz Etkiliyor

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, sosyal medyanın Türk aile yapısını olumsuz etkilediğini belirterek, dijital dünyada alınacak tedbirlerin önemli olduğunu bildirdi. Kolukırık, sosyal medyanın aile ilişkilerini ve Türk aile yapısını olumsuz etkilediğini, bu konuda alınacak önlemlerin ve çalışmaların önemli olduğunu ifade etti. Ayrıca, sosyal medyada uzman olmayan kişilerin aile yapısını yıpratıcı paylaşımlarda bulunduğunu ve bu durumun boşanma oranlarının artışına ve gençlerin evlenme konusundaki endişelerine yol açtığını belirtti. Prof. Dr. Kolukırık, aile yapısının korunması için dijital okur yazarlığının geliştirilmesi, ailelere dijital kullanım konusunda bilgilendirme yapılması ve evlilik kararı alacak gençlerin politikalarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Sosyolog yazar Semra Binay da sosyal medyanın ilişkileri ve Türk aile yapısını yozlaştırdığını belirterek, uzman olmayan kişilerin ilişki konusunda taktikler vermesinin yanlış algı oluşturduğunu ifade etti. Binay, Türk toplumunun kültürel değerlerinin farklı olduğunu ve bu değerlerin sosyal medyada yeterince aktarılmadığını belirtti.

Sosyal Medya Türk Aile Yapısını Olumsuz Etkiliyor
30.12.2023 - 13:51,
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Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Kolukırık, sosyal medyanın Türk aile yapısını olumsuz etkilediğini belirterek, dijital dünyada alınacak tedbirlerin önemli olduğunu bildirdi.

Kolukırık, AA muhabirine, okullarda müfredat kapsamına alınan "Türk sosyal hayatında aile" dersinin, sosyal medyayla olumsuz etkilenen ilişkilerin ve Türk aile yapısının yeniden güçlenmesi için önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

Alanında uzman olmayanların aile yapısını yıpratıcı paylaşımlarda bulunduğunu aktaran Kolukırık, "Sosyal medya son zamanlarda ne yazık ki Türk aile yapısını olumsuz etkiliyor. Bunu boşanma oranlarından ve gençlerin evlenme konusundaki endişelerinden görüyoruz." diye konuştu.

Evlilik kurumunu yüceltici, koruyucu önlemlerin alınmasının, bu konudaki kamusal ve sivil toplum kuruluşları anlamında spotların desteklenmesinin önemli olduğunu anlatan Kolukırık, şunları kaydetti:

"Maalesef küresel yapılar cinsiyetsiz bir toplum düşünüyor. Transhümanizmden bahsediliyor özellikle özgürlük adı altında LGBT reklamları yapılıyor. Farklı rol modeller üzerinden dizi ve televizyon kanallarıyla insanın doğallığına saldırı gerçekleştiriliyor. Bunlar toplumla ilgili gelecek planlarının ortadan kaldırılmasını yok eden adımlar. Bu süreçte ailelerin dijital okur yazarlığını keşfetmesi, dijitalde ne kadar süre geçirileceği, hangi programların yararlı olup olmadığı konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor."

Kolukırık, en büyük sosyal sorunlardan birinin de yalnızlık olduğunu hatırlatarak, özellikle hazcı bir tutumla en ufak anlaşmazlıkta "önemli olan sensin" diyerek aile kurumunun devamının bitirilmesi noktasında karar alınmasına yönlendirildiğini belirtti.

Bireyciliğin ileride getirebileceği olumsuz sonuçların göz ardı edildiğini vurgulayan Kolukırık, "Toplumlar büyük ailelerden oluşur. Ailenin korunması noktasında yeniden politikalar geliştirilmesi, bu çalışmaların artırılması faydalı olacaktır. İşin uzmanı olmayanların verdiği önerileri dikkate almamak gerekiyor. Dijital dünyada aile yapısını korumaya yönelik rol modeller topluma sunulması, evlilik kararı alabilecek gençlerin politikalarla desteklenmesi önemli." ifadelerini kullandı.

"İlk adabımuaşeret Osmanlı'dan çıkmıştır"

Sosyolog yazar Semra Binay, kurumlara ve bireylere adabımuaşeret ve aile danışmanlığı eğitimleri verdiğini belirterek, üniversitelerde de konferanslara katıldığını söyledi.

Sosyal medyanın, ilişkileri ve Türk aile yapısını yozlaştırdığını bildiren Binay, "İşin uzmanı olmayan daha fazla tık için 'Şu kusurlu hareketler varsa ayrılın' gibi söylemler insanlarda yanlış algı oluşturuyor. Rant için sosyal medyada herkes ilişkilerden bahsediyor. Üç aylık kurs alarak ilişki koçu olmuş daha evlilik yapmamış kişiler evlilikle ilgili taktik veriyor." diye konuştu.

Avrupa kültüründe yazılmış bir kitabın ya da videonun Türkçeye çevirip, Türk toplumuna aktarılmaya çalışıldığını dile getiren Binay, şöyle konuştu:

"Tüm toplumların sosyal değerleri birbirinden farklıdır. Onların kültürü bize uymuyor. Bunlar ilişkilerde çatışmalar, yozlaşmalar birbirini beğenmeme gibi çok hatalı ilişkilere sebep oluyor. Sosyal medyada uyumdan, çabadan, emekten fedakarlıktan bahsetmiyorlar, sürekli evliliğin bitirilmesi talep ediliyor. Evlilik çok güzel bir kurum, kendi aileni kuruyorsun. Türk aile yapısı eskiden dünyada örnekti. İlk adabımuaşeret, zarafet Osmanlı'dan çıkmıştır. Ülkelerden ateşeler gelip bizim kültürümüzü, örf adetlerimizi görgü kurallarımızı enderunda öğrenip, kendi ülkelerinde nakşediyordu. Bunun mutfağı ailede, okulda başlıyor."

Kaynak: AA
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