Sosyal Medya Yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran Hayatını Kaybetti

18.08.2025 10:14  Güncelleme: 10:29
Ankara'da 'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen nedenle 12. kattaki evinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Dalgakıran'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Dalgakıran'ın cenaze programının henüz netleşmediği belirtildi.

Hayatını kaybeden yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın Jota paylaşımı kahretti

SON PAYLAŞIMI: HALSİZ VE BİTKİN UYANDIM

Dalgakıran'ın olaydan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Dostlar bayağı halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam inşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın, yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere" dedi.

JOTA'NIN ARDINDAN YAZDIKLARI KAHRETTİ

Hayatını kaybeden Jrokez'un geçtiğimiz yanarak hayatını kaybeden futbolcu Diogo Jota'nın ardından "Daha 1 hafta önce yeni evlenmişti Diogo Jota. Cidden yarınımızın ne olacağı belli değil. Böyle acı haberler ne olduğumuzu ve bir anda sevdiğimiz her şeyi kaybedebileceğimizi hatırlatıyor insana." diye yazdığı ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın Jota paylaşımı kahretti
Kaynak: DHA

