Sosyal medyada çağrı yaptı, tarlada kalan domatesi bedava dağıttı - Son Dakika
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Sosyal medyada çağrı yaptı, tarlada kalan domatesi bedava dağıttı

Karacabeyli çiftçi, tarlasında kalan domatesleri bedava dağıtmak için sosyal medyada çağrı yaptı. Çiftçi, 600 bin lira zarar ettiğini belirterek, ürünlerin para etmediğini ve çiftçilerin mağdur olduğunu söyledi. Tarlaya gelenler, kendi imkanlarıyla topladıkları domatesleri evlerine götürdü.

29.08.2024 23:05
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Sosyal medyada çağrı yaptı, tarlada kalan domatesi bedava dağıttı

Para etmeyen ürününü bazı çiftçiler çöpe dökerken, Karacabeyli çiftçi sosyal medyada çağrı yaparak, "isteyen gelip tarladan ücretsiz toplasın" dedi

600 bin lira zarar eden çiftçi, sosyal medyada çağrı yaptı, tarlada kalan mahsulünü bedava dağıttı

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde çiftçilik yapan Ali İhsan Kardeş, ürünleri para etmediği için çöpe atan çiftçilerin aksine sosyal medyada çağrı yaparak tarlasındaki ürünleri bedava dağıttı. Tarlaya gelenler kendi imkanlarıyla topladıkları domatesleri çuval çuval evlerine götürdü.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Arız köyünde çiftçilik yapan ve aylarca emek verdiği mahsulden zarara uğrayan Ali İhsan Kardeş, tarladaki domateslerini satamadı. Kardeş, 30 dönümlük araziye ektiği domatese alıcıların çok düşük fiyat vermesi üzerine, yetiştirdiği domatesleri tarlada bıraktı. Tarlada kalan domatesler için sosyal medya üzerinden çağrı yapan Kardeş, vatandaşlara tarlasına gelip domatesleri ücretsiz bir şekilde toplayabileceğini söyledi. Bu seneki mahsulden kazanç elde edemeyen üretici 600 bin lira zararda olduğunu belirtti. Durumdan üzüntü duyduğunu dile getiren çiftçi Kardeş gelecek sene tarım yapmayı düşünmediğini söyledi.

"600 bin lira masraf yaptım 1 kuruş bile kazanmadım"

Tarlada 1 liraya sattığı ürünün markette 35-38 liradan satıldığını söyleyen çiftçi Ali İhsan Kardeş, "Şu an 30 dönüm domatesim tarlada kaldı. Çürümek üzere olduğu için sosyal medyadan paylaşım yaptım, vatandaşları tarlaya davet ettim. Markette 35-38 lira olan domates, tarlamızda 1 lira bile yapmıyor. Sadece ben değil Türkiye genelinde çiftçiler olarak mağduruz. Tarlaya 600 bin lira masraf yaptım, 1 kuruş bile kazanamadım. Salça fabrikasına gittiğimde fabrika sahipleri ihracat yapamadıklarını söylüyor. Bir çiftçi olarak yurt dışında piyasamız kalmadığı için böyle olduğunu düşünüyorum. Tüccarlar ürünü tarımsal kalkınma kooperatifinden alırsa daha dengeli bir tarım üzerine çalışma yapabiliriz. Kimin ne ürün ekeceği planlı olur. Tüccar ürünü kooperatiften alsın. Ürünü sattıktan sonra cayıyor, bizim ürünümüz heba oluyor. 600 bin lira zararım var. Gelecek sene bu mesleği yapamayacak hale geleceğim. Aldığımız ilaçlara, gübreye ve mazota zam geliyor ama bizim ekip ürettiğimiz ürüne zam gelmiyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. En azından kooperatif kurulur ve alma garantisi verilirse tüccar çiftçiden alır. Hem kooperatif kazanır hem de vatandaşlar ürünü ucuza alır. Benim sattığım ürün 1 lira, aynı ürün markette 35-38 lira. Aradaki farkı tüccar yiyor, köylü yine kaybediyor. Salça fabrikaları ürünlerini yurt dışına satamadığından, ellerinde geçen senenin salçalarının kaldığını söyleyip bizden almıyor. İnsanlar bize 'Neden siz kazanamıyorsunuz' diyor, halimize üzülüyorlar. Parasını verip alalım diyenler oluyor ama ben parasında değilim. Tarlada kalacağına şehirdeki insanların kursağından geçsin diye ücretsiz bir şekilde 30 dönümlük domates tarlamı açtım. İnsanlar geliyor ücretsiz bir şekilde topluyorlar en azından hayır duasını alıyorum onların. Karacabey halkından gelen oluyor, onlar da en azından salçasını konservesini çıkarmış oluyor. Toplayanlara helal hoş olsun. Annemizin, babamızın, ölmüşlerimizin ruhuna gitsin" şeklinde konuştu.

Maliyetlerin yüksek olduğunu belirten İsmail Ayhan, "Ali İhsan kardeşimiz buraya 30 dönümlük domates ekti. Bütün yazdan beri emekleri heba oldu. Bugün çimin maliyeti 5 bin lira, gübre aldı başını gidiyor. Bu kardeşimiz burada 600 bin lira masrafı var. Ben de köylüyüm, çiftçilik yapıyorum ama bu kadar berbat bir yıl hiç görmedim" dedi.

Zarar edildiğinden dolayı çiftçilerin üretimini bıraktığını belirten Ercan Acar ise, "Çiftçiler domatesten dolayı ağlıyor. Biz buranın yabancısıyız, domateslerin dağıltığını haber verdiler geldik. Çiftçiler zarar ettiği için herkes üretimi bıraktı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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