Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma

Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma
25.01.2026 01:22  Güncelleme: 01:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma
Haber Videosu

Terör örgütü YPG'nin saç örme akımına uyup sosyal medyada video paylaşan Kocaeli'de görevli bir sağlık personeli ile ilgili harekete geçildi. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, terör örgütü propagandası yapan personel hakkında soruşturma başlattı.

Kocaeli'de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SAÇ ÖRME VİDEOSUNU SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak DEM'li vekillerin başlattığı saç örme akımına farklı kişiler katıldı. Son olarak Kocaeli'de bir sağlık personeli skandala imza attı. Sağlık personeli saçlarını ördüğü videoyu sosyal medyada paylaştı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımlar nedeniyle ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı, konunun yakından takip edildiği ifade edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Terör, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • serseri1988 serseri1988:
    bu kutsal mesleğinden olunca bol nol zamanın olucak saçını örmen icin 26 1 Yanıtla
  • Serdengeçti Serdengeçti:
    hastaneye gelen askerleri polisleri de öldürür bu 19 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
22:07
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 03:44:54. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal medyada terör propagandası yapan sağlık personeline soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.