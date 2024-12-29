Sosyal Medyadan Atatürk'e Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Hakaret", "Kişinin Hatırasına Hakaret", "Şehitlere Hakaret", "Dini Değerleri Aşağılama" ve "Türk Toplumunun Değerlerini Aşağılama ve Hakaret" suçlarını içeren video paylaşımları nedeniyle aranan şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Hakaret", "Kişinin Hatırasına Hakaret", "Şehitlere Hakaret", "Dini Değerleri Aşağılama" ve "Türk Toplumunun Değerlerini Aşağılama ve Hakaret" suçlarını içeren video paylaşımları yaptığı iddiası ile aranan şüphelinin, Beyoğlu ilçesinde kolluk kuvvetlerinin yaptığı uygulama esnasında yakalandığını, şüphelinin 21 adet suç kaydı bulunduğunu duyurdu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilşkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27.12.2024 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Hakaret', 'Kişinin Hatırasına Hakaret', 'Şehitlere Hakaret', 'Dini Değerleri Aşağılama' ve 'Türk Toplumunun Değerlerini Aşağılama ve Hakaret' suçlarını içeren video paylaşımı ile ilgili olarak; Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik inceleme başlatılmış, kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince 28.12.2024 tarihinde Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uygulama esnasında yakalanmıştır.

Şahsa yönelik yapılan sorgulamada ise 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama' ve 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçları başta olmak üzere toplam 21 adet suç kaydı bulunduğu, ayrıca kayıp şahıs olarak da aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."