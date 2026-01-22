Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım - Son Dakika
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım

22.01.2026 20:29  Güncelleme: 20:37
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var onları da doyurmaya çalışıyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisi Meyrem Topal'a Sedat Peker sahip çıktı. Peker, Topal'a 2,5 milyon TL'lik yardımda bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Sabahın soğuğunda dondum, üşüdüm. İki yetimim var onları da doyurmaya çalışıyorum. Evim ayda 10 bin lira kira. Buradan aldığım 1000 lira ile ev geçindiriyorum. Kanser hastasıyım. Buraya gelmezsem açım, gelirsem tokum" sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisi Meyrem Topal, gündeme oturdu.

TARIM İŞÇİSİNE 2,5 MİLYON LİRA YARDIM

Topal'a hiç beklemediği bir yerden yardım geldi. Kırmızı bültenle aranan ve Dubai'de yaşadığı bilinen Sedat Peker, Topal'a 2,5 milyon lira yardımda bulundu.

"EV ALIRIM, ÇOK SEVİNDİM"

Topal, "Evim yoktu ev alırım içinde otururum diye çok sevindim. Çocuklarım da çok mutlu oldu." dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • 123456 123456:
    Allah'ım senden razı olsun be adam. Hazreti Ömer'in adaleti senin eline mi bulaşmışta bizim mi haberimiz yok yoksa he? Güzel adamsın vesselam. Arap çöllerinde bir köyün kaybolsa bizden sorulacak düsturu ile hareket eden Hazreti Ömer. Ne çok muhtacız. Allah sana Hazreti Ömer gibi olmayı nasip etsin Adam. Rabbim birine bin katsın. Ömrüne bereket. Kesene bereket usta. 161 5 Yanıtla
    Çengelköylü Çengelköylü:
    REİSİN YÜREĞİ MAZLUMUN YANINDA YUFKADIR MAZLUMLARIN DUASINI ALMAK HER İNSANA NASİP OLMAZ AMA ŞU BİLİNSİNKİ MAZLUMUN BEDDUASINI ALANDA İFLAH OLMAZ 16 0
  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    helal olsun Bravo helal Rabbim sizlerden razı olsun inşallah ?? 102 3 Yanıtla
  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Bu hayatta insanlar bi maddiyattan çeker. Birde parayla satın alinmicak huzursuzluktan çeker. Rabb'im bu perşembe gecesi hürmetine kimin ne sıkıntısı varsa gidersin . 96 0 Yanıtla
  • muz43kar. muz43kar.:
    Allah senden razı olsun sedat abi bunu bütün kalbimle söylüyorum rabbim yerine ön mislisini versin inşallah 83 3 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü Muharrem Yüzügüldü:
    kral adamsın kral 54 6 Yanıtla
