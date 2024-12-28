Spil Dağı'nda Kar Keyfi - Son Dakika
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Spil Dağı'nda Kar Keyfi

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Spil Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası Manisalılar ve İzmirliler piknik yaparak karla buluştu.

28.12.2024 18:42
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Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Yoğun kar yağışının olduğu Spil Dağı Milli Parkı kara hasret kalan Manisa ve İzmirlilerin akınına uğradı

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Spil Dağı Milli Parkı Atalanı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye, zirvede 40 santimetreye kadar ulaştı

MANİSA - Manisa'nın eteklerine kurulan, Manisa ve İzmir'i birbirinden ayıran Spil Dağı Milli Parkı'nda dün gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Atalanı mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Zirveye yaklaştıkça kar kalınlığının yer yer 40 santimetre üzerine çıktığı belirtildi.

Güne Spil Dağı'nın beyaza bürünmüş görüntüsüyle başlayan Manisa ve İzmirliler, araçları ve yol durumları el verdiğince Spil Dağı eteklerinde Tütünalan mevkisi yakınlarında kar hasretini gidermeye çalışıp piknik yaparak kar topu oynadı.

Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda yılkı atları sürüsü ise ziyaretçileri adeta karşıladı. Yılkı atlarını gören vatandaşlar fotoğraf çekerek, araçlarından yiyecek verdi.

Çocukları ilk kez karla tanıştı

Kar hasretleri gidermeye Manisa merkezden ailesiyle birlikte çıkan Serkan Karakılınç, "Güzel bir kar yağışı başladı, oğlum 4 yaşında ilk kez kar gördü, piknik yapıp çocukların karla tanışmasını izliyoruz" dedi.

Çocuklarının 7-8 yıldır ilk kez kar gördüğünü anlatan Üzeyir Şanlı, "Hava çok güzel ancak yollar büyük sıkıntı, zincir olmadan arabalarla çıkmak mümkün değil" dedi.

Manisa'dan gelen Cihan Şengüler, "İnşallah Manisa merkeze de kar yağar. Yol sıkıntılı, karla kaplı. Jandarma da izin vermiyor zaten zincirsiz araçlara" diye konuştu.

Manisa'dan gelen ve kar manzaralarının kendilerini mest ettiğini belirten Ali Şengüler ise, "Ailemle buraya geldik, kar sefası sürmeye geldik, bayağı zamandır kar görmemiştik, iyi oldu" dedi.

İzmir'in Çiğli ilçesinden gelen bir vatandaş ise İzmir'de kar göremedikleri için Manisa'ya geldiklerini söyledi.

Öte yandan Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Mevlana bölgesinde araçları durdurarak kış lastiği ve zincir kontrolü yaparak, uygun olmayan araçların Spil Dağı Milli Parkı'na çıkmasına izin vermedi.

Kaynak: İHA

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