ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı - Son Dakika
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ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı

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ABD'nin California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'e gitmekte olan Spirit Airlines uçağı, iniş sırasında silahlı çetelerin açtığı ateşle isabet aldı. Olayda bir uçuş görevlisi hafif yaralandı ve Haiti'ye yapılan tüm uçuşlar askıya alındı.

12.11.2024 01:16  Güncelleme: 01:49
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ABD'nin California eyaletinden Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'ye yolcu taşıyan Spirit Airlines uçağı iniş sırasında, silahlı çete üyesi olduğu düşünülen kişilerce açılan ateş sonucu isabet aldı.

UÇUŞ GÖREVLİSİ YARALANDI

Miami Herald'ın haberine göre, kurşunlara hedef olan 951 sefer sayılı Spirit Airlines uçağı, Dominic Cumhuriyeti'ndeki Santiago Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı. Spirit Airlines sözcüsü yaptığı açıklamada, Santiago Havalimanına inen uçağın ilk incelemeler sonucu kurşunlardan kaynaklanan hafif hasarlar nedeniyle servis dışı bırakıldığını, olayda yalnızca bir uçuş görevlisinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

"İKİNCİ BİR EMRE KADAR HİZMETİMİZİ ASKIYA ALDIK"

Dominic Cumhuriyeti'ne inen yolcuların yeni bir uçakla Fort Lauderdale- Hollywood Uluslararası Havalimanı'na geri götürüldüğünü kaydeden sözcü, "Yolcularımız ve uçuş görevlilerimizin güvenliği en önemli önceliğimizdir ve ikinci bir emre kadar Port-au-Prince ve Cap-Haitien'deki hizmetimizi askıya aldık." dedi. Olayın ardından Haiti'nin başkenti Toussaint Louverture Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşlar durdurulurken, ABD'deki tüm havayolu şirketleri de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ye uçuşları askıya aldı.

SON 6 AYDA BİNLERCE KİŞİ ÇETELERİN SALDIRILARINDA ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisine göre, 2024'ün başından bu yana 1374'ü son 6 ayda olmak üzere 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.

ABD\'den Haiti\'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den Haiti'ye giden yolcu uçağına inişe geçtiği anda ateş açıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yasar Yavuz:
    ABD lilere iyi yapıyor lar onları sömürdüklerinin iyi bildikleri için yerinde bir olay 0 0 Yanıtla
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