Spiritua Tiyatrosu, Grand Pera'da Sahne Alıyor

Arda Aydın'ın yazıp yönettiği "Spiritua", yarın Grand Pera'da ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği eserde, Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) oyuncuları rol aldı.

Alışılagelmiş tiyatro oyununun dışına çıkan çok sesli ve katmanlı gösteri, William Shakespeare'in beş büyük tragedyası "Hamlet", "Macbeth", "Othello", "Kral Lear" ve "III. Richard" ile Truva Savaşı'nın destansı anlatımını 45 çocuk ve gençle sahneye taşıyor.

"Çocuk ve gençlere multidisipliner biçimde çalışmalara katılma imkanı sunuyoruz"

Yapımcı Türkmenoğlu, esere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Biraderler Yapım'ın sosyal girişimi olarak 2018'de ÇGST'yi kurduklarını belirterek, "Kendi çocuklarımız için sanatın iyileştirici gücünü araştırırken, bir eksik gördük ve böyle bir yapı kurmaya karar verdik. O günden bu yana 5-18 yaşındaki çocuk ve gençlere multidisipliner biçimde çalışmalara katılma imkanı sunuyoruz." dedi.

ÇGST'nin kurstan öte bir deneyim merkezi olduğuna işaret eden Türkmenoğlu, şunları aktardı:

"Tiyatroyu merkeze alan ama seslendirmeden görsel sanatlara, dans ve müzikten etik atölyelerine kadar birçok disiplini kapsayan, pedagojik temelli bir yapı. Her yıl yaklaşık 150 çocukla çalışıyoruz. Bunların bazıları farklı gelişen çocuklar. Yeni bir model kurduk. Biz sadece sahne sanatlarına yeni yüzler kazandırmıyoruz, vicdanlı, duyarlı, özgür düşünen bireyler yetiştiriyoruz. Elbette iyi oyuncular ve seslendirmeciler de yetiştirmek amacımız."

Çocuk Genç Sanat Tiyatro'nun hedeflerine dair Türkmenoğlu, "Bugün 7. yılımızda artık açıkça görüyoruz ki ÇGST, yalnızca bir tiyatro atölyeleri platformu değil, Türkiye'de çocuk ve genç entertainment alanında, yeni nesil bir merkezdir. ÇGST, sahneyi sadece bir gösteri alanı değil, bir öğrenme, birlikte üretme ve büyüme alanı olarak görüyor. Oyunculuk, seslendirme, dijital içerik üretimi, müzikal ve sahne performansları gibi alanlarda genç yeteneklerin profesyonel hayata hazırlandığı, çok yönlü gelişim yaşadığı ve üretimle sahici biçimde buluştuğu bir yapıyız." ifadelerini kullandı.

İdil Türkmenoğlu, farklı kurumlarla da çocukların dahil olduğu, daha kapsayıcı ve çok sesli projeleri geliştirmek istediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumların da çocuk, genç eğlence alanında güvenilir proje ortağıyız. Sahneyle ekranı, gelenekle yeniyi, profesyonel disiplinle pedagojik özeni harmanlayan bu sistemin etkisi ve kapsayıcılığı sayesinde artık sektörde kalıcı boşluğu dolduruyoruz. Önümüzdeki dönem dijital platformlara yönelik üretimlerimizi artırarak ve işbirliklerimizi yaygınlaştırarak bu alanda referans noktası olarak kalmayı hedefliyoruz. Kısacası Türkiye'de çocuk ve genç oyunculuğunun sahne ve ekran üzerindeki adresi tek olacaksa biz o adres olmaya hazırız. Kimi zaman klasiklerle, kimi zaman çağdaş temalarla yeni oyunlar da elbette gelecek."

"Seyirciyi 70 dakikalık bir sahne yangını bekliyor"

"Spiritua"nun yazarı ve yönetmeni Arda Aydın ise projenin yeni nesil bir sahneleme biçimi arayışıyla ortaya çıktığını kaydederek, "Spiritua, klasik tiyatro biçimlerini ve anlatılarını bugünün gençleri ve onların estetiğiyle yeniden kurma arzumla doğdu. Bu bir oyun, bir konser ve bir gösteri değil. Bu, popüler olanın ehil ellerde sanata dönüşebileceğinin kanıtı." diye konuştu.

Aydın, Spiritua'da Shakespeare'in beş büyük tragedyasını Truva Savaşı gibi arketip anlatılarla harmanlayarak sahneye taşıdıklarını söyledi.

Bunu da dans, çok sesli koro, teknolojik sahneleme ve popüler şarkılar olmak üzere yeni neslin diliyle yaptıklarını dile getiren Aydın, şunları ifade etti:

"Seyirciyi 70 dakikalık bir sahne yangını bekliyor. Anlatımın, görselliğin ve duygunun iç içe geçtiği, 70 dakikalık dinamik ve yenilikçi bir performans. Bu oyun bir hatırlatma. Shakespeare hala bizimle ama artık onun dili TikTok jenerasyonunun sesiyle sahnede. Belki de bundan birkaç sene sonra yeniden biçimlenmiş tiyatro sahnelemesini bu çocukların oluşturduğunu konuşacak tüm dünya. Çünkü tiyatro birilerinin söylediği gibi artık modası geçmiş, eskimiş bir sanat dalı değil, sadece şekil değiştiren ve iddiasını daima ayakta tutan bir sanat dalı. Bunu da bizim neslimiz değil, bu şahane genç nesil gerçekleştirecek."

Arda Aydın, gençlerle çalışmanın önemine işaret ederek, "Dolap oyununda da gördük. Spiritua'da bir kez daha yaşadık. Gençlerin gözündeki parıltı, sahnedeki en sofistike ışık düzeninden daha güçlü. Onlarla çalışmak, her gün yeniden öğrenmek demek. Bazen bir bakış, bazen bir hareketle öyle şeyler söylüyorlar ki biz büyükler oturup düşünmek zorunda kalıyoruz. Disiplinleri, merakları, dayanıklılıkları inanılmaz. 45 kişiyle çalışmak kolay değil ama her prova bir mucizeye dönüşüyor. Sahneye ilk kez çıkan da var, konservatuvara hazırlanan da. Ama orada hepsi bir. İşte tiyatronun gerçek eşitliği burada başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eserde rol alan oyuncular, Biraderler Yapım'ın 7 yıldır faaliyet gösteren sosyal girişimi ÇGST bünyesinde yetişen profesyonel gençlerden oluşuyor. Kadroda 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Çocuk ve Gençlik Oyunu" ödülüne layık görülen "Dolap" müzikalinin oyuncuları da yer alıyor.

Yaklaşık bir saat 10 dakika süren gösterinin dramaturgu Hilmi Zafer Şahin, konsepti Arda Aydın imzalı. Eserin müzik tasarım ve uygulamasını Orçun Tekelioğlu ile Murat Tunalı, koreografisini ise Serkan Bozkurt hazırladı.

Gösteri, ilk gösterimin ardından 22 Mayıs'ta bir kez daha sanatseverlerin beğenisine sunulacak.