Alperen Şengün: Babam tribündeyken kötü oynama lüksüm yok

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, "Ailem burada, her yıl yanıma geliyorlar. Onlar gelince düzenim daha iyi oluyor. Onlarla oyun oynuyorum, zaman geçiriyorum, konuşuyorum. Kötü oynadığımda biliyorum ki babam bana kızacak ki kızıyor da. Tribünde görüyorum onu, 'hadisene, hadi' şeklinde söylemleri oluyor. Babamlar buradayken kötü oynama lüksüm yok" dedi.

Houston Rockets, NBA'de bu sezon oynadığı 32 maçta 17 galibiyet 15 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 8'inci sırada yer alıyor. Play-In potasında yer alan Teksas ekibinde milli oyuncu Alperen Şengün, bu sezon gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Bu sezon 32 maçın tamamında forma giyen Şengün, 21.5 sayı, 9.0 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları ile oynuyor. Son 10 maçta 25.5 sayı ortalaması yakalan milli basketbolcu, kariyerinde ilk defa All-Star seçilebilmek için de mücadele ediyor. Alperen Şengün, sezon başlangıcı, şu ana kadarki performansı, All-Star oylaması dahil birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Takım içerisinde güzel bir uyum yakaladıklarını ve sahaya çıktığında her zaman en iyisini vermeye çalıştığını söyleyen Şengün, "Şu anda çok güzel bir takım uyumu var. Takım arkadaşlarım da bana çok yardımcı oluyor. Takımdaki kimyamız çok iyi. Ailem yaklaşık 1 aydır burada. Onların burada olması beni güzel etkiliyor. Yemek, uyku düzeni konusunda olumlu etki ediyorlar bana. Sahada da elimden gelen her şeyi yapıyorum. Maçlarda iyi oynadıkça ikili ve üçlü sıkıştırmalar geliyor. İşinizi zorlaştırmaya çalışıyorlar. Ben takım arkadaşlarımı buldukça ve onlar skor ürettikçe, benim oyunum açılıyor. Sahada her çıktığımda en iyisini vermeye çalışıyorum. Ne yapabildiğimi ve potansiyelimin ne olduğunu biliyorum. Bir takım oyuncusunun yapabildiği şeyleri yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

Ailesinin yanına geldiğini ve bunun kendisini çok olumlu etkilediğini ifade eden 21 yaşındaki oyuncu, "Ailem burada, her yıl yanıma geliyorlar. Onlar gelince düzenim daha iyi oluyor. Onlarla oyun oynuyorum, zaman geçiriyorum, konuşuyorum. Kötü oynadığımda biliyorum ki babam bana kızacak ki kızıyor da. Tribünde görüyorum onu, 'hadisene, hadi' şeklinde söylemleri oluyor. Babamlar buradayken kötü oynama lüksüm yok. Elimden geleni yapıyorum. Onlardan güç alıyorum ve mutluluk veriyorlar bana. Sahaya çıktığımda da iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

"ALL-STAR OLURSA ÇOK GÜZEL OLUR, OLMAZSA DA ÖNÜMDE ÇOK UZUN YILLAR VAR"

18 Şubat 2024 tarihinde Indianapolis'te düzenlenecek olan NBA All-Star karşılaşmasında yer alabilme ihtimali ile ilgili konuşan Şengün, "Şu an bir şans var tabii ki. Batıda olduğum için çok iyi oyuncu ve takımlar var. Girmek tabii ki zor. Türkiye'den büyük bir destek var. Onların desteği ve sahada yaptıklarımla bir şansım var. Olursa çok güzel olur, olmazsa da önümde çok uzun yıllar var. Umarım bir gün olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR ÖĞRETMEN SINIFTA BENİM VİDEOLARIMI İZLETİYOR, BU ÇOK DUYGUSAL BİR ŞEY"

All-Star oylamasında Türkiye'den kendisini çok duygulandıran destekler geldiğini aktaran milli oyuncu, "Çok büyük bir destek var ve bu beni duygulandırıyor. Bazı çocuklar okulda anonslar yapıyor. Bir öğretmen sınıfta benim videolarımı izletiyor. Bu çok duygusal bir şey. Herkes arkamda. Onların arkamda olduğunu hissediyorum. Sahada elimden geleni yapıyorum onların desteklerini boşa çıkarmamak için. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

NBA'de diğer takımlarda forma giyen oyunculardan ve koçlardan büyük saygı gördüğünü belirten Şengün, "Saha içinde rakiplerle de konuşuyoruz, koçlar da güzel şeyler söylüyor. Bu onur verici bir durum. Onlar da bunu görüyorlar. Bu ligde çok iyi oyuncular var. Herkes birbirine saygı duyuyor. Bu saygıyı kazanmak benim için onur verici" diye konuştu.

"BU YILIN BENİM İÇİN İYİ GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUM ÇÜNKÜ ÇOK ÇALIŞTIM"

Yaz aylarında çok iyi çalıştığını ve çalışmalarının karşılığını aldığını belirten genç oyuncu, "Bu yılın benim için iyi geçeceğini biliyordum çünkü çok çalıştım. Çalışmanın da verdiği etkiyi görüyorum. Takım arkadaşlarım ve koçum da bana güveniyor. Benim üzerimden oyun oynanıyor. Ben de bunu en iyi şekilde değerlendirip onları yüz üstü bırakmamaya çalışıyorum. Her gün üstüne katarak devam etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

"İNŞALLAH ÜLKEMİZDEN DAHA İYİ OYUNCULAR ÇIKAR"

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Şengün, "Gelecek nesillere örnek olmaya çalışıyorum. İnşallah ülkemizden daha iyi oyuncular çıkar. Ben de bir gün emekli olduğumda bunları görmek isterim. Onlarla konuşup, onlara bilgilerimi aktarmak isterim. Bu günleri görmek inşallah bana nasip olur. Desteklerini vermeye devam etsinler. Bu benim daha iyi oynamamı sağlıyor. Onların arkamda olduğunu bilmek, Türk bayrağını temsil edebilmek benim için onur verici" diyerek sözlerini noktaladı.