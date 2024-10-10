Spor Dünyasında Çifte Standart: İsrail'e Tepkisizlik

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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 42 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, spor organizasyonlarında boy göstermeye devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "İsrail'in Gazze'deki Soykırımının 1. Yılı" başlıklı dosyasının son bölümünde, yaşananlara sporun uluslararası çatı kuruluşlarının tepkisiz kalışı ele alındı.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yıldır devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana, kınama mesajı dahi yayımlamadı.

UEFA ve FIFA'dan çifte standart

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen aynı kurum ve kuruluşların, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekiyor.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadeleri kullanılan bir mesaj yayımladı.

Aynı gün toplanan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

Şiddetin asla çözüm olmadığı belirtilen açıklamada, "Barışın acilen tesis edilmesi ve yapıcı diyaloğun başlaması için çağrıda bulunuyoruz." denildi.

Olayların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse üç maymunu oynuyor.

Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan men edilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap verebilmiş değil.

FIBA ve ULEB de Filistin'i görmezden geliyor

Futbolda Rus takımları için uygulamaya sokulan men kararı, basketbolda da uygulandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB); insan hakları, olimpik ruh, fair-play ve barış kelimelerini içeren cümlelerle Rus takımlarının uluslararası müsabakalara katılımını durdurdu.

İsrail'in Gazze katliamındaysa FIBA ve ULEB, UEFA ile FIFA'ya adeta nazire yaptı.

ULEB'in organize ettiği Avrupa Ligi'nin resmi sitesinden, "12-13 Ekim'de yapılacak 2. hafta maçları öncesinde, İsrail'deki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin onuruna saygı duruşunda bulunulacaktır" şeklinde açıklama yapıldı.

Daha sonra bu karar, " Orta Doğu'daki üzücü olaylar sebebiyle" ibaresiyle revize edilse de İsrail aleyhinde tek kelime edilmedi.

FIBA ve ULEB, 1 yıldır mütemadiyen savaş suçu işleyen İsrail'i görmezden gelmeye devam ediyor.

IOC de iki yüzlü davranıyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) için de durum diğerlerinden farksız değil. Onlar da Filistin'deki vahşeti görmüyor ve duymuyor.

IOC, Rusya'ya ve sporcularına tez elden yasak koyarken, komitenin başkan yardımcısı John Coates, "Savaş, olimpik idealin antitezi olduğu için Rusya Federasyonunun eylemlerini kınıyoruz. Rusya, uluslararası olimpiyat camiasına üye olma hakkını kaybetti. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Rus sporcular, bireysel ve tarafsız şekilde, Rus bayrağı ya da marşı olmadan yarışacaklar." açıklamasında bulundu.

Aynı komiteye İsrail'in caniliğine rağmen Paris 2024'e katılıp katılmayacağı sorulduğunda ise IOC Başkanı Thomas Bach, "Hayır, bu konuda hiçbir sorun yok. Fransa'ya giden 87 İsrailli olimpiyat sporcusu İsrail bayrağı altında katılacak." ifadelerini kullandı.

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