İstanbul'da En Çok Spor Yapan İlçe Küçükçekmece, En Az Spor Yapan İlçe Esenler

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un 2023 Fiziksel Aktivite Araştırması'na göre, 39 ilçe arasında en çok spor yapan ilçe Küçükçekmece, en az spor yapan ilçe ise Esenler oldu. İstanbulluların son 4 yılda yapılan çalışmalarla fiziksel aktivite oranı yüzde 13'lerden yüzde 35'lere kadar çıktı. Spor ve egzersiz yapma oranı yüzde 21.7 arttı.

İBB Spor, İstanbul Fiziksel Aktivite Araştırması'nı ilk olarak 2020 yılında yaptı. 2020'deki fiziksel aktivite oranı yüzde 13.2 olarak kayıtlara geçti. Oranın düşük olmasında pandemi önemli rol oynadı. İstanbul'un spor haritasını ve spor yöntemlerini gözler önüne seren İBB Spor İstanbul Fiziksel Aktivite Araştırması 2023 yılında bir kez daha yapıldı. İlçe merkezlerinde yüz yüze ve hane ziyaretleriyle 18 yaş ve üzeri toplam 11 bin 515 kişiye ulaşıldı. 2023 itibarıyla fiziksel aktivite oranı yüzde 35.3'e çıktı. 4 yılda İstanbul'un fiziksel aktivite oranı yüzde 21.7 oranında artış kaydetti. 2023 yılı araştırmasına göre "spor veya egzersiz yapıyorum" diyenlerin oranı yüzde 34,9 oldu. 2022'de bu oran yüzde 29,6'ydı. Böylece İstanbulluların spor ve egzersiz yapma oranı sadece 1 yılda yüzde 5,3 arttı.

Rapora göre kadınların yüzde 33,7'si düzenli fiziksel aktivite yaparken, erkeklerde bu oran yüzde 36,1 oldu. 2022'de haftada 150 dakikadan fazla süre fiziksel aktivite yapanların oranı yüzde 11,7 iken, 2023'te yaklaşık dört katına çıkarak yüzde 38,7'yi buldu. Cinsiyetten yaşa ve eğitim düzeyine kadar, İstanbulluların fiziksel aktivite alışkanlıklarını detaylı şekilde ortaya koyan araştırmaya göre, insanlar en çok spor amaçlı yürüyüş yapıyor. Yürüyüşü; fitness, yüzme, koşu, futbol, yoga ve pliates takip ediyor. İstanbulluların spora olan ilgisinin artmasında artan spor tesislerinin de etkisi oldu. 2019'da 42 olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tesis sayısı 2023 sonu itibarıyla 68'e çıktı. 2019'da 6 milyon olan kullanım sayısı, 2023'te 10 milyona çıktı.

2023 Fiziksel Aktivite Araştırması'nı değerlendiren İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, şunları kaydetti:

"2020'den itibaren fiziksel aktivite araştırmasını yapıyoruz. Bu rapor sayesinde 'Yaptığımız işi ne kadar iyi yapıyoruz, hangi konularda harekete geçmeliyiz' gibi soruların yanıtlarına erişip, yol haritamızı belirliyoruz. Bir ülkede ne kadar fiziksel aktivite varsa o kadar sporcu olur. Ne kadar sporcu varsa o kadar elit sporcu, ne kadar elit sporcu varsa o kadar olimpik sporcu… Türkiye gibi bir ülkenin olimpiyatlara 300-400 sporcu göndermesi gerekli. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na sadece 101 sporcumuz gitti. Sayı bireysel görünüp sizi yanıltmasın, voleybol milli takımımız da bu sayının içinde. Öte yandan spor demek sağlık demek. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre hem tip 2 diyabette hem de obezitede Avrupa ülkeleri içinde birinciyiz. Bunları göz önüne alıyoruz ve Spor İstanbul olarak halkımızı harekete çağırıyoruz. Fiziksel aktivite oranını yüzde 13'lerden yüzde 35'lere çıkardık. Bu olumlu ancak hala daha gitmemiz gereken çok yol var. Hedefimiz yüzde 60 oranlarına sahip olan Londra seviyesine gelmek."

İstanbul'un şampiyonu Küçükçekmece

Araştırmada en çok merak edilen sonuç, ilçelerin aktivite sıralamasıydı. İstanbul'un en çok spor veya egzersiz yapan ilçesi yüzde 47,7 ile Küçükçekmece oldu. İkinciliği yüzde 47,3 ile Üsküdar, üçüncülüğü de yüzde 44,9 ile Sultanbeyli aldı. İstanbul'un en az spor veya egzersiz yapan ilçesi ise yüzde 16,2'lik oranıyla Esenler oldu. yüzde 21,7 ile Güngören sondan ikinci ve yüzde 21,9 ile de Çatalca sondan üçüncü oldu.

İstanbullu zinde kalmak için yürüyor

İstanbullulara spor yapma nedenleri sorulduğunda ise araştırmaya katılanların yüzde 58,5'u "daha zinde hissetmek" cevabını verdi. Katılımcılardan "fiziksel görünüşü iyileştirmek" cevabını verenlerin oranı yüzde 37,1 olurken, "sağlık sorunları" diyenlerin oranı yüzde 30,1 oldu. Bunun yanı sıra, spor yapanların yüzde 25,2'si "eğlenceli vakit geçirmek" ve "stres atmak" için spor yaptıklarını belirtti. Spor yapma tercihlerine bakıldığında ise İstanbullular yüzde 48'lik oran ile en çok egzersiz amaçlı yürüyüş yaptığını söylerken ikinci sırada yüzde 22,3 fitness ve üçüncü basamakta da yüzde 22,1 ile rekreatif amaçlı yürüyüş yapmak yer aldı. Kadınların yüzde 53,2'si en çok yürüyüş yaparken, en az ilgi gösterdikleri spor veya egzersiz türü ise yüzde 1,7 ile masa tenisi oldu. Erkekler de en çok yüzde 43,1 ile egzersiz amaçlı yürüyüş yapıyor, yüzde 0,7 ile en az yoga ve pilatese ilgi duyuyor.

Spor yaparken en çok parklar tercih ediliyor

Şehir sakinlerine sportif faaliyetlerini en sık yaptığı yerler sorulduğunda ise park vb. açık alanlar yüzde 48,8 ile ön plana çıkıyor. Park ve açık alanları yüzde 44,7 ile spor merkezleri ve yüzde 30,3 ile sokaklar takip ediyor. 18-24 yaş arası gençler ise fitness salonlarından çıkmıyor. Gençlerin yüzde 33,7'si fitness yaptığını belirtiyor.

Spor yapmayanlar: Zaman yok

Düzenli fiziksel aktivite yapmayan katılımcılara bu konunun sebepleri sorulduğunda en sık alınan yanıt yüzde 57,5 ile "zaman yetersizliği" oluyor. Sağlığı el vermeyenlerin oranı yüzde 16,6 iken, fiziksel aktiviteye ilgi duymayanların oranı da yüzde 15,7 olarak tespit edildi. Katılımcılar, fırsatları olsa hangi fiziksel aktivite türünü yapmak isteyecekleri sorusuna ise yüzde 37,1 ile "yüzme" yanıtını verdi. Yüzmenin hemen peşinden yüzde 26,2 ile egzersiz amaçlı yürüyüş ve yüzde 20,6 ile fitness salonunda çalışmak geliyor.

Olimpiyat adaylığına büyük destek

İBB Spor İstanbul Fiziksel Araştırması'na katılanların yüzde 89,1'i lisanslı sporcu olmadığını söylerken, yüzde 7,1'i eskiden lisanslı sporcu olduğunu, yüzde 3,8'i ise şu anda lisans sahibi olduğunu belirtiyor. Öte yandan İBB'nin ev sahipliği için aday olduğu 2036 Olimpiyat Oyunları'na İstanbullular da büyük bir çoğunlukla destek veriyor. Ankete katılanların yüzde 78.7'si İstanbul'da Olimpiyat Oyunları'nın düzenlenmesini desteklediğini beyan etti.