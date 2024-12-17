Sporcu Ailesi Semineri Antalya'da Yapıldı

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Antalyaspor ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) işbirliğiyle "Sporcu Ailesi Olabilmek" konulu seminer yapıldı.

Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Uslu, Pamukkale Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi, psikolojik danışmanlar, sporcular ve aileleri katıldı.

Seminerde, gelecek kaygısı, çocuklarda mental gelişim ve sporcu ailelerinin kaygılarla nasıl başa çıkabileceği konuları üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Uslu, etkinlikteki konuşmasında, travma, kaygı, stres ve duygulardan bahsederek, genç sporcuların karşılaştığı zorlukları dile getirdi.

Çocuk sporcuların kaygısının yönetilmesinde ailenin rolünün önemli olduğunu belirten Uslu, "Yüksek beklenti oluşturmak size ve çocuklara iyi gelmiyor. Yüksek beklentileri bir tarafa bırakmak gerekir, bu çocukta kaygı oluşturur. Çocukla iletişim ve bağ kurulmalı, onlara kaygılarıyla baş etmeyi öğretmeniz lazım. Veli olarak yanında olmanız lazım, bu anlamda sosyal destek sporcular için oldukça önemli." dedi.