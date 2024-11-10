Sporcular Kumsalda Ay Yıldız Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sporcular Kumsalda Ay Yıldız Oluşturdu

Geniş Video İzle

Mersin'de sporcular, Atatürk'ü anmak için kumsalda ay ve yıldız şeklinde bayrak açtı.

10.11.2024 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sporcular kumsalda boardları ile ay yıldız oluşturdu

MERSİN - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümünde Mersin'de sporcular, boardları ile ay ve yıldız yaparak kumsalda bayrak açtı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de farklı programlar gerçekleştirildi. Mersin'de Akdeniz Doğa ve Su Sporları Spor Kulübü de 10 Kasım'da kentteki Fenerbahçe Meydanı sahilinde bir anma yaptı. Mersin'de bir yıldır Stand Up Paddle Boardla uğraşan 50 sporcu boardları ile ay ve yıldız yaparak kumsalda bayrak açtı. Saat 9'u 5 geçe yapılan etkinlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Etkinlikler, Ay Yıldız, Güncel, Mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sporcular Kumsalda Ay Yıldız Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:54 Canlı anlatım Maç golle başladı Canlı anlatım! Maç golle başladı
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
13:18 Saat 9’u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti
11:49 Minik Şirin’in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı Minik Şirin'in katiliyle ilk kez karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 16:20:59. #1.12#
SON DAKİKA: Sporcular Kumsalda Ay Yıldız Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.