Srebrenitsa'da Soykırım Kurbanı Defnediliyor - Son Dakika
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Srebrenitsa'da Soykırım Kurbanı Defnediliyor

11.07.2025 11:23
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1995'te öldürülen Senajid Avdic'in kemikleri, 30 yıl sonra Srebrenitsa'da toprağa verilecek.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürüldüğünde 19 yaşında olan Senajid Avdic'in bulunan kemik kalıntıları soykırımdan 30 yıl sonra bugün toprağa verilecek.

Srebrenitsa'da öldürülen 8 binden fazla soykırım kurbanından sadece birisi olan Avdic'in 2010'da toplu mezardan çıkartılan kemik kalıntıları bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yapılacak toplu cenaze töreninde defnedilmeye hazırlanırken, acılı baba Husejin Avdic, soykırım günlerinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Srebrenitsa yakınlarındaki Bratunac'ta yaşadığını belirten Avdic, "Eşimle 4 çocuğumuz vardı. Jusuf, Senajid, Zejad ve Almedina. Hırvatistan'da çalışıyordum. Savaşın ilk başladığı günlerde ailemin yanına geldim. Saldırı söylemleri vardı ama o zamanlar soykırım yapılabileceği aklımın ucundan geçmezdi." dedi.

Avdic, büyük oğlu Jusuf'la Hırvatistan'a gittiğini, eşi Alma'nın tüm ısrarlarına rağmen 3 çocukla evlerinde kalmak istediğini söyledi.

"Bugün, 11 Temmuz çok zor bir gün olacak"

Srebrenitsa'da soykırımın yapıldığı 1995'te oğulları Senajid ve Zejad'ın orman yolundan gitmeye karar verdiğini aktaran Avdic, "Bir yere kadar beraber gidebilmişler. Ayrıldıkları yerde oğlum Senajid'in kemikleri bulundu. Kemiklerinin bulunduğunu ilk kızım Almedina'ya söylediler. Kızım yıllarca daha fazla kemik bulunur umuduyla bize bir şey söylemedi." diye konuştu.

Avdic, oğlunun kemik kalıntılarının bulunduğunu daha geçen yıl öğrendiğini belirterek "Ailemle 1998'de bir araya geldik. Senajid'in dönmemiş olması çok acıydı ama içimizde hep bir umut vardı. Bir yerlerde hayatta olduğuna inanmak istiyorduk. Bir gün bizi arayacak diye bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

Senajid'in içine kapanık birisi olduğunu dile getiren Avdic, "Kemiklerinin bulunduğunu haber verdikleri gece oğlumu rüyamda gördüm. Evdeydi. Bir ayağı sakattı. 'Ne oldu?' diye sordum. 'Bir şeye çarptım galiba ama iyiyim baba.' dedi." sözlerine yer verdi.

Avdic, bu yılki cenaze töreninde oğulları Senajid'in kemik kalıntılarını toprağa vermeye karar verdiklerini ifade ederek, "Fatiha okuyabileceğimiz bir mezarı olsun istedik. Bugün, 11 Temmuz çok zor bir gün olacak. Savaştan sonraki tek dayanağım imanım oldu. Dua etmek iyi geliyor, acılarım biraz olsun diniyor." diye konuştu.

Acılı baba Avdic, oğlu Senajid için "Keşke bir ailesi olsaydı." diyerek sözlerini tamamladı.

Bugünkü cenaze töreninde 7 soykırım kurbanı toprağa verilecek

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugün yapılacak anma töreninin ardından kimliği tespit edilen 7 soykırım kurbanı kılınacak cenaze namazıyla defnedilecek.

Defnedilecek 7 kurbandan en gençleri, öldürüldüklerinde 19 yaşında olan Senajid Avdic ve Hariz Mujic. Bu yıl defnedilecek tek kadın ve en yaşlı kurban olan Fata Bektic ise öldürüldüğünde 67 yaşındaydı.

Bugün toprağa verilecek 7 kişinin isimleri şöyle sıralandı:

"Senajid Avdic, Hariz Mujic, Fata Bektic, Hasib Omerovic, Sejdalija Alic, Rifet Gabeljic, Amir Mujcic."

Bu yılki törenin ardından anıt mezarlıkta toprağa verilen kurbanların sayısı 6 bin 772'ye yükselecek.

1000'den fazla soykırım kurbanına ulaşılamadı

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak'ı ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen 1000'den fazla soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa'da Soykırım Kurbanı Defnediliyor - Son Dakika

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