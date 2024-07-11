Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı

Sakarya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler yad edildi. AK Parti İl Başkanlığınca Adapazarı ilçesindeki Bosna Anıtı'nda düzenlenen anma programında konuşan İl Başkanı Yunus Tever, Boşnakların 29 yıl önce Srebrenitsa'da maruz kaldıkları soykırımı kalplerinin en derinliklerinde hissettiklerini söyledi.

11.07.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te Sırplar tarafından yapılan soykırımda hayatını kaybedenler yad edildi.

AK Parti İl Başkanlığınca Adapazarı ilçesindeki Bosna Anıtı'nda düzenlenen anma programında konuşan İl Başkanı Yunus Tever, Boşnakların 29 yıl önce Srebrenitsa'da maruz kaldıkları soykırımı kalplerinin en derinliklerinde hissettiklerini söyledi.

11 Temmuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla "Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü" olarak ilan edildiğini dile getiren Tever, "İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılında şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm Boşnak kardeşlerimize en içten taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

Tever, şöyle konuştu:

"Soykırımcılar kadın, erkek, çocuk, genç yaşlı demeden bütün bir halkı yok etmek için o gün oradaydılar. Binlerce insan Birleşmiş Milletlerin koruması altındayken Avrupa'nın tam ortasında katledildi. Büyük bir acıyla hatırladığımız bu katliamdan sonra yaşananlar ise insanlığın ders çıkarmak konusunda ne kadar yetersiz olduğunu bizlere gösterdi. Bilinen rakamla 8 bin 372 insanın vahşice katledilmesiyle sonuçlanan bu elim olayı unutmamak adına bugün buradayız."

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Tever, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 15 bin çocuk acımasızca katledildi. Çoğu kadın ve sivil 35 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi, 80 bini yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evinden, yurdundan göçe zorlandı. Öyle sahnelere şahitlik ediyoruz ki anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalıyor. Savaşta dahi dokunulmaz olan hastaneler, ibadethaneler, okullar, sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırılıyor. İnsan hak ve hürriyetlerine dair ne kadar ilke, kural, çizgi varsa hepsi dünyanın gözleri önünde ayaklar altına alınıyor. Bu vesileyle Rabbimden, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Arakan, Doğu Türkistan'da yaşanan zulmün bir an evvel sona ermesini ve Müslüman kardeşlerimizi feraha ulaştırmasını niyaz ediyorum."

Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark da Srebrenitsa'da yaşanan katliamda 8 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Daha sonra katılımcılar, dua edilmesinin ardından anıta karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

Srebrenitsa, Adapazarı, AK Parti, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:49:05. #1.13#
SON DAKİKA: Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenler Sakarya'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement