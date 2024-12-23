Sri Lanka'da Otobüs Denetimleri Başladı

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KOLOMBO, 23 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka'da otobüslerin karıştığı kazaların artmasının ardından polis, ülke genelinde otobüs denetimlerine başladı.

Polis Genel Müfettiş Vekili Priyantha Weerasooriya pazar günü yaptığı açıklamada, ciddi boyutlardaki çok sayıda otobüs kazasıyla ilgili yapılan incelemeler sonucu araçlarda çeşitli mekanik ve yapısal kusurların tespit edildiğini belirtti.

Weerasooriya, otobüs şoförlerinin alkollü araç kullandığı vakaların da bulunduğuna dikkat çekti.

Polisin ülke genelinde rastgele otobüs denetimleri başlattığını kaydeden Weerasooriya, halkı kurallara uymayan otobüs işletmecilerini şikayet etmeye çağırdı.

Weerasooriya, 1 Ocak-13 Aralık tarihlerinde 2.243 Sri Lankalının trafik kazalarında hayatını kaybettiğini de belirti.