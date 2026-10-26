Star Trek'te Pavel Chekov'u canlandıran Walter Koenig 90 yaşında öldü - Son Dakika
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Star Trek'te Pavel Chekov'u canlandıran Walter Koenig 90 yaşında öldü

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Star Trek dizisinde Rus navigatör Pavel Chekov'a hayat veren ABD'li oyuncu Walter Koenig, 90 yaşında hayatını kaybetti. Menajeri Zachery McGinnis, Koenig'in Los Angeles'ın North Hollywood bölgesindeki evinde öldüğünü açıkladı.

LOS "Star Trek" dizisinde Rus navigatör Pavel Chekov karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Walter Koenig, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Koenig'in menajeri Zachery McGinnis, yaptığı açıklamada, oyuncunun Los Angeles'ın North Hollywood bölgesindeki evinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

ABD'de 1936'da doğan Koenig, 1979'dan itibaren çekilen "Star Trek" filmlerinde Rus navigatör Chekov karakterini canlandırdı.

Dizi, farklı oyuncu kadrolarıyla çekilen çok sayıda yan televizyon dizisine??????? ve binlerce hayranı bir araya getiren etkinliklere de ilham verdi.

Koenig'in canlandırdığı Pavel Chekov karakteri, Star Trek dizisinde uzay gemisi Enterprise'ın köprü ekibindeki Sovyetler Birliği'ni temsil eden tek isim olarak öne çıkıyordu.

Kaynak: AA
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