Starmer ve Costa'dan Güçlü İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
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Starmer ve Costa'dan Güçlü İş Birliği Vurgusu

İngiltere Başbakanı Starmer ve AB Konseyi Başkanı Costa, Londra'da Ukrayna ve Orta Doğu'yu ele aldı.

12.12.2024 18:46
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, başkent Londra'da yaptıkları görüşmede, İngiltere-AB ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ile AB Konseyi Başkanı Costa Londra'da bir araya geldi.

Görüşmede, iki lider, İngiltere ile Birlik arasındaki ilişkiyi güçlendirme niyetlerini teyit ederken, dünyanın "giderek daha istikrarsızlaştığı bir dönemde", benzer düşünen ortaklar arasında daha yakın iş birliğinin hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldı.

AB yetkilisi Costa, görüşmede, Başbakan Starmer'ı 3 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak AB liderleri gayri resmi toplantısına davet etti. Starmer da daveti memnuniyetle karşılarken, toplantıya katılacağını belirtti.

İki lider, ayrıca gelecek yılın başlarında yapılması planlanan ilk AB-İngiltere Zirvesi'nin, İngiltere ve Birlik halkları için somut faydalar sağlayacak kilit alanlarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi için önemli fırsat sunacağı konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Ukrayna ve Orta Doğu'daki durum da ele alındı

Starmer ve Costa, görüşmede, mevcut jeopolitik güçlükleri de ele aldı.

Ukrayna'ya ve halkına siyasi, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik desteğin gerektiği sürece ve gerektiği kadar sürdürülmesi yönündeki sarsılmaz kararlılıklarını yineleyen iki lider, Orta Doğu'daki durumu ve son gelişmelere ilişkin görüş teatisinde bulundu.

İki lider, ayrıca Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından uzun vadeli siyasi istikrara yönelik barışçıl geçişin sağlanmasının önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer ve Costa'dan Güçlü İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

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