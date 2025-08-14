Starmer ve Zelenskiy, Trump-Putin görüşmesini değerlendirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın yapılacak görüşme öncesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan sözcünün açıklamasına göre Starmer, bu sabah başkent Londra'daki ofisinde Zelenskiy'i ağırladı.

İki lider, dün Almanya'da yapılan görüşmeleri ele aldıkları kahvaltıda bir araya geldi.

Görüşmede liderler, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışa ulaşmak için güçlü birlik duygusu ve kararlılık konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Starmer ve Zelenskiy, Trump ve Putin'in yarın Alaska'da yapacağı görüşmeyi de konuştu.

İki lider, bu görüşmenin, Putin'in barış konusundaki ciddiyetini kanıtlama hususunda harekete geçtiği süreçte ilerleme kaydetmek için uygun fırsat olduğu görüşünü paylaştı.

Zelenskiy, dün Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu çevrim içi toplantıya katılmıştı.

Trump ve Putin'in, yarın ABD'nin Alaska eyaletinde Ukrayna konusunu görüşmesi bekleniyor.