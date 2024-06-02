STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti

STK\'lar İsrail\'in saldırılarını protesto etti

Peygamber Sevdalıları Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çeşitli STK üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyesi Ercan İlhan, terör şebekesi İsrail'in hamisi olan ABD'nin de işgalci, katliamcı ve soykırımcı olduğunu haykırmaya geldiklerini söyledi. Grup, konsolosluk önünde Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

02.06.2024 16:43
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Peygamber Sevdalıları Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi çeşitli STK üyeleri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını destekleyen ABD'yi Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Öğle namazınının ardından İstinye Mahmut Çavuş Camisi'nin önünde toplanan grup, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, ABD'nin Sarıyer'deki İstanbul Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Grubun yürüyüşü sırasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra burada grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı üyesi Ercan İlhan, terör şebekesi İsrail'in hamisi olan ABD'nin de işgalci, katliamcı ve soykırımcı olduğunu haykırmaya geldiklerini söyledi.

İnsaf ve vicdan sahibi yöneticileri uyarmaya ve uyandırmaya geldiklerini belirten İlhan, "Nara atma, bağırıp çağırma zamanı geçmiştir. Akıl verme, birilerini eleştirme zamanı geçmiştir. Batılılardan medet umma zamanı değildir. Bugün değilse ne zaman, ne zamana kadar maslahatları gözetip zülme razı olacaksınız." diye konuştu.

Bugün vahşice öldürülen çocuk, kadın ve yaşlıların istatistiklerini vermeyeceklerini dile getiren İlhan, şunları kaydetti:

"Soykırıma ve vahşetin gidişatına etkisi olmayan dünyanın bilmem neresinde, bilmem kaç kişinin neler yaptığını açıklamayacağız. Başka meselelerde yekvücut olan Batı'nın kimi ülkelerinin göstermelik çıkışlarına ittiba etmeyeceğiz. Hamas liderlerini de katil siyonist çete liderleri ile eşitleyen ve sözüm ona ikisini de mahkum eden garbın Adalet Divanı'na methiyeler dizmeyeceğiz. Bugün zulüm ve vahşetin boyutuyla zaman harcamayacağız. Her yerde ve her zaman öncelikli gündemimiz Gazze olacak. Hiçbir mezhebi ve ırkı mesele Gazze'deki Refah'taki katliamlardan öncelikli olmayacak."

Grup, konsolosluk önünde Filistinliler için dua ettikten sonra dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel STK'lar İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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