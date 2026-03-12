STK'lerden ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası örgütlere ve bölge ülkelerine çağrı - Son Dakika
STK'lerden ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası örgütlere ve bölge ülkelerine çağrı

12.03.2026 14:13
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları, ABD ve İsrail'in İslam coğrafyasına yönelik saldırılarına karşı uluslararası örgütlere ve bölge ülkelerine acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

İHH'nın Fatih'teki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında aralarında İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Medeniyet Vakfı, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, İnsan ve Değer Hareketi ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneğinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan ortak metni İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun okudu.

İslam coğrafyasının dört bir yanında çocukların tonlarca ağırlıktaki bombaların hedefi olduğunu belirten Göksun, ABD ve İsrail menşeli bombaların şehirleri yerle bir ettiğini söyledi.

Emperyalist güçlerin İslam coğrafyasını adım adım işgal edip çocukları hayattan kopardığını, Müslümanların ise enerji ve birliğini mezhep kavgaları, etnik çatışmalar ve çekişmelerle tükettiğini vurgulayan Göksun, şöyle devam etti:

"Katillerin bombaları 'Şii, Sünni, Selefi, Sufi misin?' diye sormuyor. Hedefleri İslam dünyası ve Müslümanlar. 57 İslam ülkesi, 1,8 milyarlık Müslüman nüfus, Gazze'de çocukların canını kurtaracak ortak bir irade ortaya koyamıyorsa, bu bir güçsüzlük değil, dağınıklıktır. Emperyalist ve siyonistler insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor."

Bugüne kadar saldırılar sebebiyle farklı coğrafyalarda yüz binlerce insan katledildi. Milyonlarca kişi ise saldırıların oluşturduğu tahribat sebebiyle çok zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Birlik yoksa güç yoktur. Güç yoksa zulüm durmayacaktır. İslam dünyasına ve liderlerine sesleniyoruz: Ekonomik, siyasi ve askeri gücü, mazlum çocukları koruyacak ortak iradeye dönüştürün."

Göksun, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 21 binden fazla çocuğun şehit olduğuna, yaralanan ya da uzuv kaybı yaşayan çocuk sayısının ise 44 bin 500'ü geçtiğine dikkati çekerek, İran'da da 200'den fazla çocuğun İsrail ve ABD saldırılarında hayatını kaybettiğini aktardı.

Yine Sudan, Doğu Türkistan ve Ukrayna'da da çocukların hayatını kaybettiğini, unutulan, hesabı sorulmayan her katliamın savaş suçunun yenilerine kapı araladığını belirten Göksun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün İran'a yönelen haçlı-siyonist saldırısı İran'da son bulmayacaktır. İran, Filistin topraklarıyla sınırlı kalmayan ve Lübnan'ı, Yemen'i, Suriye'yi de hedef alan bu saldırganlık zincirinin son halkasını oluşturmakta. İşgalciler mevcut konjonktürü bir fırsat olarak telakki edip güçlerini artırmaya ve kendilerine tehdit teşkil edebilecek tüm unsurları tasfiye etmeye çalışıyor. Bugün İran'a açılan savaşın İran'dan öte tüm coğrafyamıza, Müslümanlara karşı yürütülen bir saldırganlık olduğunu görmek ve buna göre tavır almak mecburiyetindeyiz."

Emperyalist güçler İslam coğrafyasını adım adım parçalıyor. Ekonomik ve politik çıkarları için masum insanları katletmekten çekinmiyorlar. Bu tablo karşısında İslam dünyası ve liderleri daha fazla gecikmeden harekete geçmelidir. Tüm dünya halkları yaşanan bu insanlık dışı katliam ve saldırılara karşı tepkisini açıkça göstermelidir. ABD ve İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan bu pervasız saldırganlığına karşı uluslararası toplumu, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası örgütleri ve bölge ülkelerini acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, İHH, Son Dakika

