STK Üyeleri Tacikistan'daki Başörtüsü Yasakını Protesto Etti - Son Dakika
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STK Üyeleri Tacikistan'daki Başörtüsü Yasakını Protesto Etti

Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, Tacikistan'daki başörtüsü yasağına karşı düzenlemeyi protesto etti. Grup, yasa teklifinin temel hak ve özgürlüklerin ihlali olduğunu ve ülkeye fayda sağlamadığını belirtti. MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Osman Yurt, Tacikistan Cumhurbaşkanı'na mektup gönderdiklerini açıkladı.

11.07.2024 15:13
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Bazı sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, Tacikistan'daki başörtüsü yasağına ilişkin düzenlemeyi Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Büyükelçilik önünde ellerinde dövizlerle toplanan grup, bir süre Tacikistan'daki düzenleme aleyhine sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan MAZLUMDER Ankara Şube Başkan Yardımcısı Abdurrahman Ünlü, halkının yüzde 99'unun Müslüman olduğu bir ülkede başörtüsünün ülke kültürüne yabancı olduğu gerekçesiyle yasaklanmasının, bu karara uymayanların para cezasıyla cezalandırılmasını öngören yasa teklifinin kabulünün temel hak ve özgürlüklerin açık ihlali olduğu gibi topluma ve ülkeye hiçbir faydasının bulunmadığını belirtti.

Türkiye'deki 28 Şubat dönemi ve yasaklarını çağıran çağ dışı uygulamalardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini belirten Ünlü, kılık kıyafet yasaklarıyla bir hedefe ulaşmanın mümkün olmadığını söyledi. Ünlü, şunları kaydetti:

"Bir dönem Türkiye'de denenen, toplumu geriye götürmekten ve toplumun enerjisinin boşa harcanmasından başka bir işe yaramayan bu uygulamadan bir an önce geri dönülmesini talep ediyoruz. Bu amaçla bugün burada Tacikistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a hitaben yapmış olduğumuz çağrıyla Tacikistan'ı bu yanlış uygulamadan acilen geri dönmeye, inançlara ve temel insan haklarına saygılı bir tutum içinde olmaya davet ediyoruz."

MAZLUMDER Ankara Şube Başkanı Osman Yurt da hazırladıkları mektubu gönderdiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Tacikistan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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