Stockholm'de Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Polis Müdahalesi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de polis, Filistin'e destek eylemi yapan Stockholm Kraliyet Enstitüsü (KTH) öğrencilerine müdahale ederek 30 öğrenciyi gözaltına aldı.

KTH kampüsünde, öğrencilerin çadır kurarak sürdürdüğü barışçıl gösteri, polis tarafından dağıtıldı.

Sabah saatlerinde öğrencilerin alanı terk etmesi yönünde uyarı yapan polis, demokratik haklarını kullandıklarını belirten öğrencilere müdahale etti.

Birbirlerine sarılarak polise direnen 30 öğrenci, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polisin kararına tepki gösteren bir grup öğrenci de İsveç Meclisinin önüne çadırlar kurarak polisin müdahalesini protesto etti.

Filistin'e destek vermek için ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayıp birçok ülkeye yayılan üniversite gösterilerine, KTH öğrencileri de 20 Mayıs'ta okulun kampüsünde başlattıkları eylemle katılmıştı.