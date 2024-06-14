Stockholm'de Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Polis Müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Stockholm'de Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Polis Müdahalesi

Stockholm'de bulunan KTH öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla düzenledikleri barışçıl gösteriye polis müdahale etti. Polis, çadır kurarak eylemlerini sürdüren öğrencilere uyarı yapmasına rağmen müdahalede bulundu ve 30 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler, polisin karakoluna götürüldü. Müdahaleye tepki gösteren bir grup öğrenci ise İsveç Meclisi önünde çadır kurarak polisin eyleme müdahalesini protesto etti. KTH öğrencileri, Filistin'e destek amacıyla başlattıkları eyleme, ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve birçok ülkeye yayılan üniversite gösterilerine katılmıştı.

14.06.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in başkenti Stockholm'de polis, Filistin'e destek eylemi yapan Stockholm Kraliyet Enstitüsü (KTH) öğrencilerine müdahale ederek 30 öğrenciyi gözaltına aldı.

KTH kampüsünde, öğrencilerin çadır kurarak sürdürdüğü barışçıl gösteri, polis tarafından dağıtıldı.

Sabah saatlerinde öğrencilerin alanı terk etmesi yönünde uyarı yapan polis, demokratik haklarını kullandıklarını belirten öğrencilere müdahale etti.

Birbirlerine sarılarak polise direnen 30 öğrenci, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Polisin kararına tepki gösteren bir grup öğrenci de İsveç Meclisinin önüne çadırlar kurarak polisin müdahalesini protesto etti.

Filistin'e destek vermek için ABD'nin Columbia Üniversitesinde başlayıp birçok ülkeye yayılan üniversite gösterilerine, KTH öğrencileri de 20 Mayıs'ta okulun kampüsünde başlattıkları eylemle katılmıştı.

Kaynak: AA

Stockholm, Filistin, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Polis Müdahalesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: Stockholm'de Filistin'e Destek Eylemi Yapan Öğrencilere Polis Müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement