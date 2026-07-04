Stockholm'de Gazze için Protesto - Son Dakika
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Stockholm'de Gazze için Protesto

Stockholm\'de Gazze için Protesto
04.07.2026 17:03
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İsveç'te yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını ve yardım kısıtlamalarını protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırılarını sürdürmesini ve insani yardım girişlerini kısıtlamasını protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan göstericiler; "Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor", "Gazze'de saldırılar durdurulsun", "Gıda kısıtlamasına son verilsin" ve "İsrail, barış anlaşmasına uysun" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'deki işgaline son verilmesini isteyen protestocular, İsveç hükümetine de "İsrail'e silah satışını durdurma" çağrısında bulunuldu.

"Bu bir çatışma değil, etnik temizlik"

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Isabella Lundgren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşananların bir "çatışma" değil, "soykırım ve etnik temizlik" olduğunu vurguladı.

İsrail'in 70 yılı aşkın süredir Filistinlileri topraklarından mahrum bıraktığını belirten Lundgren, "Şu an sözde bir ateşkes var ama bunun gerçek bir ateşkes olmadığını biliyoruz. Filistinli çocuklar ve siviller, her gün öldürülmeye ve esir alınmaya devam ediyor." dedi.

Lundgren, İsrail'in sadece Filistinlilere yönelik idam cezası getirdiğini vurgulayarak, "Dünyada sadece tek bir etnik gruba uygulanan bir idam cezasına sahip olan tek ülke burası. Bu, resmen utanmazca bir ırkçılıktır. ABD ve İsrail'in dahil olduğu, İran ve Lübnan'ı da hedef alan bu savaşta her gün siviller bombalanıyor ve bunun eleştirilmeden devam etmesine izin veriliyor." ifadelerini kullandı.

"Batı medyası ve politikacıları sessiz"

Son aylarda bazı siyasetçilerin tepki göstermesine rağmen somut bir çözümden henüz çok uzak olunduğuna işaret eden Lundgren, Batılı devletlerin ve medyanın tutumunu eleştirdi. Lundgren, şunları kaydetti:

"Batılı politikacılar ve Batılı medya, uluslararası hukuku umursamadıklarını zaten gösterdiler. Geçmişte ABD Başkanı Donald Trump döneminde Venezuela'da yaşanan süreçlerde olduğu gibi, bugün de uluslararası yasaları en üstte tutan Batılı liderleri veya gazetecileri sahada göremiyoruz. Aksine bu, her zaman devam eden kirli bir emperyalist siyasi oyundur. Bu yüzden bu ırkçılığı ve adaletsizliği kabul etmediğimizi göstermek için sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Stockholm'de Gazze için Protesto - Son Dakika

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