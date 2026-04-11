Stockholm\'de Gazze ve Lübnan\'a Saldırılara Protesto

11.04.2026 16:34
İsrail'in saldırılarına karşı Stockholm'de gösteri düzenlendi, silah satışına son isteniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'yi ve son haftalarda Lübnan'ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

'Gazze'de siviller öldürülüyor', 'Okullar ve hastaneler bombalanıyor', 'Lübnan'a saldırılar durdurulsun' ve 'Gıda kıtlığına son verilsin', 'Savaş istemiyoruz' yazılı pankartlar taşıyan topluluk, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve Lübnan'a yapılan hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.

Gösteride temsili idam sehpası kurularak İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması planlanan idam kararına tepki gösterildi.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Rebecca Hybbinette AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıldır aralıksız olarak her cumartesi günü Stockholm'de düzenlenen protestolara katıldığını belirtti.

Filistin halkının yaşadığı acılara tanıklığının çocukluk yıllarına dayandığını ifade eden Hybbinette, "Nakba" (Büyük Felaket) kavramıyla ilk kez üvey babası aracılığıyla 65 yıl önce tanıştığını, o zamandan bu yana Filistin'in özgürlüğü için çalıştığını söyledi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası antifaşist bir çevrede büyüdüğünü vurgulayan Hybbinette, İsrail'in kuruluşunu Batılı devletlerin bir "vicdan muhasebesi hatası" olarak değerlendirdi. Batı dünyasının Nazi Almanyasına duyduğu tepki ve suçluluk duygusunun bedelini Filistin halkına ödettiğini savunan Hybbinette, şu ifadeleri kullandı:

"Batılı güçler, Nazi geçmişine bir diyet olarak Filistin'in işgaline ve İsrail'in kurulmasına izin verdi. Bu durumun faturası, hiçbir suçu olmayan Filistinlilere kesildi."

Hybbinette, Filistin'e belgesel ve yazılarıyla destek veriyor

Mücadelesini sadece meydanlarda değil, sanat ve edebiyat alanında da sürdürdüğünü belirten Rebecca Hybbinette, 1980 yılında Beyrut'taki Burç el-Beracne (Burj el-Barajneh) mülteci kampında bir film çektiğini anlattı. Ünlü aktivist, halen YouTube üzerinden izlenebilen "Palestine My Love" (Filistin Benim Aşkım) adlı belgeselinin, bölgedeki trajediyi anlamak isteyenler için önemli bir kaynak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Gazze Şeridi, Sivil Toplum, Orta Doğu, Stockholm, Filistin, Güncel, Lübnan, İsrail, İsveç, Gazze, Son Dakika

