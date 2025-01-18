Stockholm\'de İsrail\'e Protesto

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İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail'e yaptırım uygulanması talebiyle yüzlerce kişi protesto gerçekleştirdi.

Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan grup, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail'den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını talep etti.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "İsrail'e soykırım ambargosu uygulansın" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşındı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Krister Holm, Filistin'e karşı devam eden soykırımda, İsveç'teki karar alıcıların sessiz kaldığını belirterek, "Bugün Stockholm'de Odenplan'dayız. Nerdeyse her hafta buradayız. Çünkü Filistin halkına karşı devam eden soykırımdan rahatsızız ve İsveç'teki karar alıcıların sessizliğinden bıktık. İsrail orduları tarafından öldürülen tüm çocuklara bakarsanız, her gün bir çocuğu gömmeniz gerekir ve tüm cenazeler için 46 yıl orada olmanız gerekir. Bu soykırımı durdurmak için insan olarak görevimizi yerine getirip protesto etmeliyiz." ifadelerini kullandı.