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Stockholm'de İsrail'in Gazze'deki etnik temizliği protesto edildi - Son Dakika
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Stockholm'de İsrail'in Gazze'deki etnik temizliği protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 100 günü aşkın süredir devam ettirdiği etnik temizliğin durdurulmasını istedi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü kuşatmayı ve 100 günden uzun süredir devam eden etnik temizliği protesto etti. ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren göstericiler, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Stockholm\'de İsrail\'in Gazze\'deki etnik temizliği protesto edildi
20.01.2024 - 17:19,
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İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 100 günü aşkın süredir devam ettirdiği etnik temizliğin durdurulmasını istedi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'in Gazze'de 17 yıldır sürdürdüğü kuşatmayı ve 100 günden uzun süredir devam eden etnik temizliği durdurmasını istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Kaynak: AA
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